От фалшив профил във фейсбук перничанинът обяснява как остава неоткрит от МВР

Ново видео е публикувано във фейсбук от името на издирвания прокурорски син от Перник Васил Михайлов. Този път той използва фалшив профил с името "Adi Simeonov", за да публикува компромат срещу Павел Павлов - основният свидетел, подал сигнал за побой срещу него.

Михайлов, който изчезна безследно преди три месеца, пусна клип, на който твърди, че Павлов размахва мачете и използва балони с райски газ, изглеждайки в неадекватно състояние.

Публикацията идва дни, след като свидетелят даде телевизионно интервю и е съпроводена с неграмотно написан компрометиращ текст. "Ето го Павел.Човекът който,не употребява наркотици,не дължи пари и не играе хазарт(по твърденията му в сутрешния блок). Това е той ,с насочено мачете към въображаемия му враг в апартамента му,рано сутринта вероятно под въздействието на разни субстанциѝ,човек на който ако бъде направена психо-експертиза,ще се разбере действителното му състояние", пише в поста.

В текста се казва още, че зад профила "Adi Simeonov" стои Васил Михайлов и се обяснява и как той успява да остане неоткрит от МВР.

"За тези от вас които се интересуват защо МВР не са си свършили работата както трябва в проследяването на видеоклипа ми който качих,той беше качен чрез високо качествен VPN.Както и този . Локацията автоматично се пренасочва към друга точка на света", гласи обяснението.

През юни Васил Михайлов пусна видео, в което твърди, че е жертва на тенденциозно разследване.

Прокурорският син изчезна през юни, след като в полицията беше подаден сигнал за побой, който нанесъл на 31-годишен мъж. Във видеообръщение Михайлов отрече да го е извършил и заяви, че скоро сам ще се предаде. За това призова и баща му - прокурор Бисер Михайлов.

През април Васил Михайлов беше осъден на четири години затвор и обществено порицание от Софийския районен съд. Той е подсъдим за седем побоя и прокуратурата поиска да бъде осъден на 11 години и 11 месеца затвор и незабавно да бъде задържан. Съдът обаче го остави на свобода срещу подписка, след което изчезна. Михайлов вече има условна присъда от година и осем месеца лишаване от свобода с четири години изпитателен срок за закани за убийство към бившата му приятелка Боряна Рангелова.

