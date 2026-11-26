Има пети задържан за блудството с 15-годишното момиче на парти за Хелоуин
Очаква се от прокуратурата да дадат повече информация за арестувания
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Има пети задържан по досъдебното производство за блудствени действия, извършени от непълнолетни спрямо 15-годишно момиче, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.
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Новината за новия арест идва часове след като Софийският градски съд потвърди постоянния арест на тримата обвинени за блудството с непълнолетната.
Според съда има данни и за тримата, че са извършили блудството, след като момичето е било приведено в безпомощно състояние. Тримата са действали с впечатляваща упоритост и липса на състрадание и човечност. Те са били безразлични към това, че веднъж са унижили човешкото достойнство на пострадалата и са нямали нищо против да го направят отново, тъй като са разпостранили клипове от случилото се в интернет, добавят от храма на Темида.
Едно от момчетата има стари противозаконни прояви, за които на първа инстанция съдът му е наложил наказание "настаняване в интернат" за година.
По делото има данни, че родителите и на трите момчета не са осъществили достатъчно контрол.
Момчетата ще изпълняват мярката си за неотклонение в отделно помещение за непълнолетни в следствения арест на столичния бул. "Г. М. Димитров".
Ден по-рано Софийската районна прокуратура обвини 19-годишен младеж за създаване на порнографски материали и хулигански действия във връзка със същия случай.
Очаква се по-късно днес от държавното обвинение да изнесат допълнителни подробности относно петия задържан по случая.