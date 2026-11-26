Очаква се от прокуратурата да дадат повече информация за арестувания

655 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Има пети задържан по досъдебното производство за блудствени действия, извършени от непълнолетни спрямо 15-годишно момиче, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

Новината за новия арест идва часове след като Софийският градски съд потвърди постоянния арест на тримата обвинени за блудството с непълнолетната.

Според съда има данни и за тримата, че са извършили блудството, след като момичето е било приведено в безпомощно състояние. Тримата са действали с впечатляваща упоритост и липса на състрадание и човечност. Те са били безразлични към това, че веднъж са унижили човешкото достойнство на пострадалата и са нямали нищо против да го направят отново, тъй като са разпостранили клипове от случилото се в интернет, добавят от храма на Темида.

Едно от момчетата има стари противозаконни прояви, за които на първа инстанция съдът му е наложил наказание "настаняване в интернат" за година.

По делото има данни, че родителите и на трите момчета не са осъществили достатъчно контрол.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Момчетата ще изпълняват мярката си за неотклонение в отделно помещение за непълнолетни в следствения арест на столичния бул. "Г. М. Димитров".

Ден по-рано Софийската районна прокуратура обвини 19-годишен младеж за създаване на порнографски материали и хулигански действия във връзка със същия случай.

Очаква се по-късно днес от държавното обвинение да изнесат допълнителни подробности относно петия задържан по случая.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.