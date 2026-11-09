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Недекларирани близо 1,2 млн. щатски долара задържаха митнически и гранични служители на ГКПП "Лесово" при съвместни действия. Валутата е била укрита по телата на водач и петима пътници в лек автомобил - тип ван, съобщиха от Агенция "Митници".

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Превозното средство с чужда регистрация е пристигнало на граничния пункт в петък на път от Молдова за Турция, управлявано от молдовски гражданин. Гранични полицаи са отклонили вана за проверка, а в хода на контролните действия при личен преглед на водача и пътниците митническите инспектори са открили по телата на всеки ластични колани с укрити вакуумирани пликове купюри от по 100 долара.

В петима от пътуващите - двама мъже и три жени, сред които четирима молдовски граждани и една жена с двойно молдовско и румънско гражданство, са установени недекларирани и укрити по 200 000 щатски долара. В шестия пътник - молдовски гражданин, са установени 199 900 щатски долара.

Общото количество недекларирана валута е 1 199 900 щатски долара с еврова равностойност над 1,074 млн. евро.

Чужденците са задържани в ГПУ-Елхово.

Недекларираната валута е иззета и по случая са образувани шест досъдебни производства, които се провеждат от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура - Ямбол.

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