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Шуменски полицаи задържаха 52-годишен мъж, управлявал автомобил с 3,47 промила алкохол. От ОДМВР-Шумен съобщиха, че водачът е бил спрян вчера около около 17:15 часа в Шумен.

На кръстовището на бул. "Симеон Велики" и ул. "Гоце Делчев" полицейски служители извършили проверка на мъж от село Благово, който е управлявал лек автомобил "Ауди" с шуменска регистрация.

С техническо средство е измерена високата концентрация на алкохол в кръвта му. Той отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа. Образувано е бързо производство, възможно е да бъде осъден ефективно.