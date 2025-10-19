15 служители на НК "Железопътна инфраструктура" са били хванати да крадат ябълки от частна градина до железопътната линия между гарите Дралфа и Търговище. Това става ясно от публикация във Facebook на транспортния министър Гроздан Караджов, който се закани работниците да получат най-строгите дисциплинарни наказания.

Кабинетът "Желязков"

"Днес получих тревожен сигнал за крайно недопустимо поведение от служители на НК "Железопътна инфраструктура". По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище, 15 служители от Железопътна секция - Шумен са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия", пише Караджов и продължава:

"Разпоредих незабавна проверка от страна на ръководството на НКЖИ. Вече са установени всички замесени 15 служители. В понеделник ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания".

По думите му подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата.

"Не приемам това като "дребна нередност" - приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората. Законът важи за всички - без изключения", пише още транспортният министър.

Караджов благодари на гражданите, които са подали сигнала. "Само с нетърпимост към подобни прояви можем да изградим институции, на които хората вярват", отбелязва Караджов.

"Междувременно се свързах с г-н Теодор Вълчев, който пръв разказа за инцидента, и му поднесох извинения от името на институцията. Получих и телефона на неговия баща - човека, подал сигнала - и утре лично ще му се обадя, за да му се извиня за непристойните и незаконни действия на нашите служители", добавя транспортният министър Гроздан Караджов.

