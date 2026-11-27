Патрулът твърди, че е останал до входната врата, отворена от момиче и момче, младежите разказват, че полицаите са влезли в апартамента

3983 Снимка: БТА

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Общо 15 са установените лица, присъствали на купона за Хелоуин в столицата и участвали в гаврите с момичета, съобщи по време на парламентарния контрол вътрешният министър Иван Демерджиев в отговор на депутатката от ДБ Анна Бодакова. Той посочи, че към момента са установени 4 подобни престъпления, извършени на различни дати. Министърът добави, че е възможно броят на престъпните деяния от този характер да нарасне, тъй като разследването продължава. "Възможно е и още престъпления да излязат", призна министърът.

Още един случай на пострадало момиче е установен вчера след следствените действия, които се извършват с присъствалите лица, каза още Демерджиев. Той не уточни колко е общият брой на пострадалите девойки, след като първоначално полицията обяви за гавра само с една ученичка, а преди два дни от СДВР добавиха, че има още един такъв случай от септември.

Министърът каза още, че има разминавания между описването на фактологията от страна на полицейския патрул, изпратен на адреса в апартамента в жк "Западен парк" на 1 ноември, който отишъл на място в 3:06 часа, след като сигналите за смущаване на нощната тишина са подадени веднъж в 00:57 часа и втори път в 1:40 часа.

След като става ясно, че блудствените действия са извършени предимно от непълнолетни, досъдебното производство е преобразувано в следствено дело и Софийска районна прокуратура го е възложила на следовател.

Към момента проверката, разпоредена от ръководството на СДВР, за да се проверят действията на полицията на място, е установила, че при подаването на сигнала не е имало свободен полицейски екип в района, а и четирите дежурни са били изпратени на други сигнали. Операторите в дежурната са насочили автомобилите към други произшествия, тъй като вдигането на шум, по думите на министъра, остава на заден план при други по-важни сигнали.

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Директорът на СДВР Пелтеков е разпоредил проверка за времето за реакция на сигналите, съобщи Демерджиев.

"Лично съм наредил да се установи дали е можело по-рано да отиде натам друг патрул. Ще държа директорът на СДВР да изясни какво са предприели на място полицаите", каза министърът. По думите му двамата униформени обясняват, че са останали на входната врата, която е била отворена от момиче и момче. Твърдението на част от присъстващите младежи обаче е, че полицаите са влезли в апартамента и не са били двама. Паралелно тече и втора проверка, която е разпоредена на Дирекция "Вътрешна сигурност", откъдето докладват лично на Демерджиев, обясни самият той.

Вътрешният министър съобщи още, че служителите от киберсигурността са свалили от интернет пространството всички видеоклипове, за да не бъдат унижавани жертвите на сексуалните гаври, като неколкократно те били качвани отново и полицаите отново ги сваляли. Демерджиев уточни още, че планира да създаде звена за киберсигурност и в областните дирекции на МВР, тъй като капацитетът на централно ниво не е достатъчен.

"За мен е странно, че достигнахме до това престъпление от съдържание на публично излъчени клипове", призна министърът на вътрешните работи.

Към момента четирима младежи, участвали в сексуалните гаври с момичета в нощта срещу Хелоуин, са в ареста, като преди ден съдът потвърди мярката за задържане под стража на първите трима, а впоследствие задържаният четвърти участник е в ареста с мярка до 72 часа, обобщи Демерджиев.

Като реакция на масовото блудство с ученички, МВР е започнало специализирана полицейска операция в цялата страна, свързана с присъствието на непълнолетни в заведения и разпространение на наркотици, както и с агресия от страна на ученици под различни форми, съобщи Иван Демерджиев.

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