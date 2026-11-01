Сумите са между 40 и 60 евро, добави главен комисар Любомир Николов

246 Снимка: БТА

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10 души са задържани във връзка с проверки и образувани досъдебни производства за купуване на гласове по време на предизборната кампания, а в МВР са получени над 500 сигнала. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов на брифинг след края на балотажа за президент.

По думите му към настоящия момент действията на полицията продължават и броят на арестуваните може да нарасне.

"Цената на гласа варира между 40 и 60 евро. Над 10 000 служители охраняваха всички избирателни секции, както и много осигуряваха неизкривяването на вота в рисковите секции, които бяхме набелязали предавателно. Мисля, че се справихме с всяко едно предизвикателство", добави комисар Николов.

Той посочи, че при проверките на адреси и по подадени сигнали не са открити големи суми пари, което според него показва, че не е имало масово купуване на гласове. "Ако е понечело да се случи, сме го предотвратили изначално", заяви главният секретар на МВР.

Николов съобщи още, че в рамките на досъдебните производства са установени случаи, при които на избиратели били изписвани номера на бюлетини върху дланите, за да не забравят за кого трябва да гласуват.

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По този случай се работи по образувано досъдебно производство, но от МВР засега няма да разкрият къде е станало това.

Главният комисар отчете значителна динамика между двата тура на президентските избори. По думите му през последната седмица рязко са се увеличили сигналите и информацията за подготовка на схеми за купуване на гласове.

Той посочи и случаи на засилена активност на местни администрации в определени общини, включително мобилизиране на цялата администрация и издаване на заповеди кметовете да работят в изборния ден. Николов определи това като необичайно и заяви, че полицията е предприела необходимите действия, за да не се допусне нарушение на закона.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.