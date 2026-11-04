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Нелегална фабрика за производство на цигари е разкрита в благоевградското село Рилци. Към момента обаче официалната информация за операцията остава оскъдна, а обявеният брифинг на ГДБОП и Областната дирекция на МВР в Благоевград беше отменен. Това пък доведе до обвинения за политически "чадър" от страна на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев. 

Кабинетът "Радев"

Новината за разкрития незаконен обект беше съобщена късно снощи от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград. Оттам уточниха, че представители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и местната полиция ще дадат повече подробности за проведените действия.

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Първоначално беше съобщено, че брифингът ще се състои в 7.30 часа днес. По-късно обаче от полицията в Благоевград информираха, че пресконференцията се отлага, без да посочат нов час за провеждането й. Към момента няма и официално съобщение от Министерството на вътрешните работи кога ще бъдат оповестени подробности по случая.

Пред журналисти в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обвини властите в политически чадър.

"Имаме нов случай "Колеги, прибирайте се". В село Рилци, Благоевградско, ГДБОП разкрива фабрика за нелегално производство на цигари и насрочва брифинг. Впоследствие той е отменен и случаят е потулен. Оказва се, че спонсор на "Прогресивна България" (ПБ) е собственик на имота, в който е намерена фабриката", каза Мирчев.

Той допълни, че от коалицията ще изчакат вътрешният министър Иван Демерджиев да направи брифинг и тогава ще обявят информацията, която имат.

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"Смущаващо е, когато спонсор на ПБ има такова влияние върху МВР", заяви още Ивайло Мирчев.

Според него, ако премиерът Румен Радев допусне двоен стандарт в борбата с организираната престъпност, това ще бъде предателство към всеки един от близо 1.5 милиона български граждани, които гласуваха за него през април.

Междувременно на мястото, посочено като нелегална фабрика за цигари, продължават да дежурят полицейски екипи. Достъпът до района около постройката е ограничен.

Снимка: Bulphoto

Все още не са оповестени данни за това от кога е функционирал обектът, какви количества цигари са произведени или открити, какво оборудване е намерено и има ли задържани лица.

Снимка: Bulphoto

Очаква се официалните институции да дадат повече информация за мащаба на незаконната дейност и резултатите от операцията.

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