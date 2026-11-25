Спецоперацията е по разследване на Европейската прокуратура, свързано с проекти за саниране на жилищни сгради

4419 Снимка: ГДБОП

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Общински съветници и бизнесмени бяха отведени от антимафиоти за разпит при спецоперация на ГДБОП, започнала тази сутрин в Хасково, съобщиха всички местни медии в областния град и Нова телевизия.

По първоначални данни акцията е по разследване на Европейската прокуратура и е свързана с проекти за саниране на жилищни сгради и усвояване на средства от еврофондовете.

От сутринта служители на МВР са в сградата на Общинския съвет. От местната администрация са иззети документи. По информация на "Фокус" девет общински съветници са задържани, а местният сайт "Хасково Live" съобщи, че отведени за разпит в София са бизнесмените Величко Минев, Тенчо Лилянов и Делчо Пехливанов.

Претърсени са частни адреси и офиси на фирма, която от години активно изпълнява обществени поръчки на Община Хасково за строителство.

Към момента няма официална информация от МВР или прокуратурата.

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В началото на август от Областната дирекция на МВР в Кърджали съобщиха, че разследват схема за измама с европейски средства за над 350 хиляди евро. По случая бяха проверявани 8 свързани лица, а един 57-годишен мъж бе задържан. Разследващите обясниха, че проверяваните заявили подпомагане за обработването на около 8600 декара земеделски площи на територията на областите Кърджали и Хасково.

Получените субсидии били предназначени за отглеждане на различни земеделски култури, сред които люцерна и други растения. При проверките обаче са установени несъответствия между декларираните площи и реалното им състояние.

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