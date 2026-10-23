4082 Снимки в колаж: ГДБОП

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Служители на ГДБОП откриха и спасиха шест уникални и цялостно запазени подводни находки от Римско време и Средновековието, открити в Черно море край Балчик, съобщиха от пресцентъра на антимафиотите.

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Снимка: МВР

Артефактите вече са предадени на Националния исторически музей на 16 октомври. Става въпрос за една късноантична кана и пет амфори, датирани за римската епоха, Късната античност (V-VI век ) и Средните векове (X-XII век).

Снимка: МВР

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Към момента липсват точни данни за начините на тяхното откриване, но събрани доказателства подсказват, че най-вероятно са извадени от морето на голяма дълбочина при тралене и при попадането на рибарските мрежи на потънали кораби, които са преминавали в открито море пред древния Дионисополис, днешен Балчик.

Снимка: МВР

По мнение на експертите, откритите находки са изключителна рядкост и с висока археологическа стойност поради факта, че са непокътнати. Предстои древните съдове да бъдат експонирани в Националния исторически музей, уточняват от ГДБОП.

Снимка: МВР

Откриването на амфорите показва, от една страна, необходимостта от развитието на дълбоководните археологически проучвания в български териториални води и развитие на морската археология, а от друга - разрушителните ефекти по морското дъно от мобилните риболовни съоръжения.

Според редица научни проучвания, едва 5% от корабните артефакти са повредени от самото потъване, а над 60% - от тралене.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.