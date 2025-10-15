Измамниците се позовават на несъществуващи закони, като твърдят, че при отказ за сътрудничество получателят ще бъде осъден на лишаване от свобода и глоба до 420 000 евро

Министерство на вътрешните работи съобщи за нова онлайн измама от името на ГД "Национална полиция" и Европол.

В интернет се разпространяват фалшиви имейли със заглавие "Съдебни производства". Измамниците се представят за служители на МВР и Европол и използват лого на институциите, отличителния знак на полицията и дори подписа на бивш директор на ГДНП.

В съобщенията се твърди, че срещу получателя са повдигнати обвинения в киберпрестъпления, включително педофилия и детска порнография. Настоява се за плащане на глоба от 8500 евро, за да бъде "прекратено делото" и изтрита чувствителна #информация.

Измамниците се позовават на несъществуващи закони, като твърдят, че при отказ за сътрудничество получателят ще бъде осъден на лишаване от свобода и глоба до 420 000 евро. В допълнение се отправят заплахи, че делото ще бъде публично разгласено "за назидание".

Тактиката им цели да създаде усещане за вина, така че хората да действат импулсивно и да преведат исканата сума.

Главна дирекция "Национална полиция" предупреждава, че това е измама. Не отговаряйте, не превеждайте пари и не отваряйте прикачени файлове. Проверявайте внимателно подателя и домейна на електронната поща. Истинските институции никога не изпращат подобни имейли и не изискват плащания онлайн, съобщават от МВР във фейсбук страницата си.

По-рано този месец от ГДБОП съобщиха, че над 70 български фирми са загубили близо 5 милиона евро от измама "Сменен IBAN" само за първите девет месеца на годината, съобщиха от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

