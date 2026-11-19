Леополдо Иглесиас Суарес от "Контратас Иглесиас" е използвал Тони Петков Тодоров от "Транс логистика" за деклариране на неверни данни за спечелване на поръчката за Костенец-Септември

6211 Снимка: БТА

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Европейската прокуратура съобщи, че е внесла обвинителен акт в Софийския градски съд срещу лице по разследване за предполагаема измама с европейски средства по проект за модернизация на железопътната инфраструктура в България.

Проектът, който предвижда модернизация на участъци от железопътната линия между София и Пловдив, е с европейско финансиране на стойност над 213,7 милиона евро, посочват от европрокуратурата и допълват, че договорът за изпълнението на проекта е бил възложен на консорциум от три дружества, а обвиняемият е законен представител на едно от тях.

Според разследването чрез управителя на консорциума обвиняемият е предоставил невярна информация на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) относно представляваното от него дружество с цел неправомерно получаване на европейски средства.

По този начин консорциумът е успял да изпълни условията за получаване на финансиране и през 2019 г. му е бил възложен договор за безвъзмездна помощ на стойност 213 714 235,14 евро. Между 2019 и 2024 г. НКЖИ е изплатила на консорциума общо 68 213 186,03 евро със съфинансиране от Механизма за свързване на Европа и националния бюджет.

Обвиняемият е използвал управителя на консорциума, който не е знаел за обстоятелствата, свързани с предполагаемото престъпление, за да декларира, че дружеството не е в производство по несъстоятелност. Според събраните доказателства обаче то е било обявено в несъстоятелност още през 2012 г.

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Единствено отсечката Костенец - Септември се съфинансира по Механизма за свързване на Европа. Консорциумът, на който беше възложено строителството за общо 380 млн. лв. през 2018 г., е ДЗЗД "Костенец - Септември 2018", съставен от неизвестната дотогава в бранша "Транс логистика" ЕООД, испанската "Контратас Иглесиас" АД и румънската "Аркада Къмпани" АД. Управител на консорциума е собственикът на "Транс логистика" Тони Петков Тодоров. Обвиняемият е испанецът Леополдо Иглесиас Суарес, законен представител на "Контратас Иглесиас", съобщи "Лекс".

В хода на разследването са извършени множество претърсвания и изземвания на различни места в България, включително в седалища на дружества и частни жилища, съобщиха още от европрокуратурата. Иззети са и документи, свързани с процедурата за възлагане на обществената поръчка и изпълнението на договора.

The EPPO in Sofia has filed an indictment at the Sofia City Court against one suspect, over a €213.7 million fraud involving an EU-funded project for the modernisation of railway infrastructure between Sofia and Plovdiv. Read more: https://t.co/ifZ0BzJsYR https://t.co/HPl1hijiBb — European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) November 19, 2026

Разследването е било подпомогнато от Главна дирекция "Национална полиция" на МВР и от ДАНС. Първоначалният сигнал за предполагаемото престъпление е бил подаден от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), която също е извършила разследване.

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