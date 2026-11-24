Епидемия от разширени вени разплела схема с фалшиви ТЕЛК
Служители на РЗИ в Разград забелязали многото мними инвалиди с обща диагноза и сезирали полицията
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Наплив на кандидати за инвалидни пенсии с една и съща диагноза - разширени вени, изиграл ролята на червената лампа, благодарение на която беше засечена схемата с мнимите болни, нуждаещи се от ТЕЛК в Разградско. В този случай, при който при акция на полицията в понеделник бяха задържани 14 души, сред които четирима лекари на територията на трите области - София, Разград и Враца, главната роля изиграли служители от разградската здравна инспекция, съобщи БНТ.
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Преди седем месеца им направило впечатление странно съвпадение, докато разглеждат медицинските документи на кандидат инвалиди. Всички кандидатстващи за ТЕЛК-решение били от едно и също село и с еднакво заболяване. Всички страдали от разширени вени.
Тревожна диагноза, която служителите на здравната инспекция добре познават, защото именно с такова заболяване 270 души от съседния град Цар Калоян години наред са източвали държавния бюджет с фиктивна инвалидност. След новата находка за измами с ТЕЛК веднага подали сигнал в Икономическа полиция.
"Направило им впечатление, че има идентични заболявания при хора, които не изглеждат кой знае колко отрудени.", коментира пред БНТ окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. Така се стигна и до полицейската операция в столицата и в Северозападна България, при която бяха задържани четирима лекари.
Този път обаче в схемата не са замесени лекари от Разград, а от София. Мъж от село до Исперих, който също е задържан при полицейската акция вчера, пръв се сдобил с фалшивата диагноза, похвалил се на свои познати и се преквалифицирал в посредник между мнимите инвалиди и лекарите, които търгували със здраве. Все още не е ясно кой колко пари е прибирал по веригата.
На този етап разследването разкрива мрежа от шестима посредници, които са били в доверителни отношения с медиците, съобщи Тодоров.
Тепърва ще се изяснява дали става въпрос за организирана престъпна група, а вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че "това е само началото" и полицейските операции ще продължат, докато не се пресекат ТЕЛК злоупотребите. Демерджиев прокуратурата да оказва по-активно съдействие за осветляването на търговията с измислени диагнози.
Не е изключено при разследването да бъдат уличени и други лекари. Ако се докаже, че са действали като организирана престъпна група , законът предвижда от 3 до 10 години затвор.
А измамите са, за да вземат наготово мнимите пенсионери по болест, около 400 евро на месец - колкото е инвалидната пенсия за около 85% от хората с ТЕЛК.