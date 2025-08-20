Младежи на 17 и 14 години са задържани за срок до 24 часа за неизпълнение на полицейско разпореждане

Полицаи гониха непълнолетни крадци на метал от дерайлиралите вагони край Симеоновград, те избягаха с каруца, която катастрофира в лека кола, а след това тълпа нападна униформените.

Екшънът се е разиграл на 19 август около 21:30 часа, когато двама полицейски служители от дирекцията в Хасково изпълнявали задълженията си по охрана на дерайлиралата влакова композиция край село Пясъчево. При обхода на мястото те забелязали двама младежи - на 17 и 14 години, които се придвижвали с каруца с конски впряг, а в нея били натоварили метални части от вагоните, съобщават от Районната прокуратура в Стара Загора, където се наблюдава досъдебното производство по случая. Те са се движели по пътя в посока към град Гълъбово, добавя БТА.

Полицейските служители са предприели преследване на каруцата и са задържали 17-годишния младеж, а другият успял да избяга, посочват от обвинението. През това време каруцата продължила да се движи самостоятелно по пътя, като се ударила в пътуващ лек автомобил, марка "Ауди", и се разпаднала на части. В колата се намирали четирима души, които не са пострадали.

Докато полицаите изпълнявали задълженията си по установяване на самоличността на 17-годишния младеж, край тях се събрали група хора от Гълъбово, които настоявали служителите на МВР незабавно да го освободят и започнали да ги бутат и дърпат.

В резултат на това единият от полицейските служители паднал на земята и му били нанесени удари по тялото. За да възпре действията им и недопустимото поведение спрямо полицейски служители при изпълнение на задълженията им, колегата му произвел предупредителен изстрел със стоп патрон със служебното оръжие във въздуха.

Въпреки това събраните на място хора не се разотишли и не престанали да се саморазправят, в резултат на което той произвел втори изстрел със стоп патрон, който е попаднал в крака на 43-годишен мъж, посочват от Районната прокуратура. Подаден е бил сигнал на тел. 112. На място са пристигнали медицински екипи, като е установено, че нараняването на 43-годишния мъж е повърхностно. Той е бил обслужен амбулаторно и освободен след прегледа.

По случая е образувано досъдебно производство в Районна прокуратура-Стара Загора, което се разследва от следовател за причиняване на лека телесна повреда от полицейски орган.

Младежите на 17 и 14 години са задържани за срок до 24 часа за неизпълнение на полицейско разпореждане. Проверява се и съпричастността им към кражбата от дерайлиралата на 15 август влакова композиция край симеоновградското село Пясъчево.

По двете досъдебни производства се извършват активни действия по разследването с оглед установяването на всички факти и обстоятелства. Провеждат се разпити на свидетели, назначени са медицински експертизи, иззети са веществени доказателства и др.

На 15 август товарна влакова композиция с повече от 30 вагона се преобърнала край симеоновградското село Пясъчево. При инцидента пламнаха цистерни с гориво.

