Двамата имат общ бизнес в мащабни строителни проекти в София и Пловдив, партньори са и във федерацията

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Един от тримата мъже, арестувани за убийството на Слави Бинев на автомагистрала "Тракия", е съпруг на негова дългогодишна съдружничка в строителния бизнес и спорта, съобщава "24 часа". Жената участва в мащабни инвестиционни начинания в недвижими имоти основно на територията на София и Пловдив. Тя е и член на УС на федерацията по таекуондо. Със същия спорт, но в Турция, се занимава и нейният съпруг, един от тримата задържани за престъплението.

Дългогодишното познанство между семействата и съвместните търговски дружества обясняват липсата на мерки за сигурност от страна на Слави Бинев при посрещането на гостите в дона си в столчиния кватртал "Павлово". Водещата версия е свързана с неуредени финансови отношения.

"Няма поръчков характер, те са поканени в къщата на бизнесмена", заяви на брифинг след убийството изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По време на срещата тази сутрин между присъстващите е избухнал остър спор заради неуредени парични сметки, прераснал във физическа саморазправа и произвеждане на изстрели.

"Имаме предварителна информация за чести техни посещения там, свидетел чува изстрел и вижда трима души да напускат района с автомобил Лексус", обясни Любомир Николов.

След стрелбата служител в къщата е намерил президента на Българската федерация по таекуондо с три огнестрелни рани в областта на тялото и главата. Сигналът на телефон 112 е подаден веднага, а пристигналите спешни медици са констатирали смъртта на спортиста.

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Тримата мъже са арестувану в джипа на 54-ия км на АМ "Тракия" в посока Пловдив, близо до тунел "Траянови врата".

"Малко преди задържането лицата изхвърлиха единия пистолет, а вторият е законно притежаван и беше открит в чантичка на един от мъжете", съобщи главен секретар Любомир Николов.

Към момента се извършват балистични експертизи за установяване на точното оръжие на убийството сред иззетите веществени доказателства. Разследващите органи проверяват цялостната документация по строителните проекти на съдружниците в София и Пловдив. Предстоят процесуални действия, разпити на близкия кръг от бизнес партньори и проверка на финансовите потоци между дружествата.

Тримата заподозрени остават в ареста по Закона за МВР за срок до 24 часа под прекия надзор на дежурен прокурор.

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