Те са на 29 г. от града и село Покровник и са криминално проявени и осъждани

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Двама 29-годишни мъже са задържани в Благоевград за измама с фиктивни обяви в интернет за продажба на автомобили, съобщиха от Областната дирекция ОД на МВР в Стара Загора.

Мъжете са от Благоевград и село Покровник и са задържани на 19 ноември при специализирана полицейска операция, проведена под ръководството на Главна дирекция "Национална полиция". В акцията са участвали служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" при ОД на МВР - Стара Загора и техни колеги от ОД на МВР - Благоевград.

Двамата са криминално проявени и осъждани.

В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания на три адреса и в два автомобила, както и лични обиски на двамата мъже. Иззети са мобилни телефони, SIM карти, банкови карти и други вещи, имащи отношение към разследваната престъпна дейност.

И двамата са задържани за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР. По указание на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура в Стара Загора на 29-годишния мъж от Благоевград е повдигнато обвинение за измама. С постановление на прокурора той е задържан за срок до 72 часа, за да бъде поискана най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

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Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.