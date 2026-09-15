Те са задържани за срок до 72 часа

789 Снимка: БТА

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Двама души са обвинени в умишлено убийство на 45-годишен мъж в Сунгурларе, съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас. Те са задържани за срок до 72 часа.

По данни на прокуратурата задържаните са действали като съизвършители, добавя БТА.

На 13 септември в заведение в Сунгурларе между тях и 45-годишния мъж възникнал словесен конфликт, който ескалирал във физическа саморазправа.

Пострадалият е починал след нанесени му с нож удари в областта на белите дробове. Окръжната прокуратура в Бургас предстои да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемите.

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Случаят е от 13 септември, когато при сбиване в Сунгурларе загина 45-годишен мъж, а други четирима души бяха ранени, съобщиха вчера от Областната дирекция на МВР в Бургас.

По първоначални данни конфликтът е възникнал между две групи и е прераснал в сбиване и намушкване на няколко души.

Полицията съобщи, че по случая са били задържани осем криминално проявени лица. Пострадали са три жени и 15-годишен младеж, които са получили различни травми, сред които прободни рани и наранявания по главата и тялото. Няма опасност за живота им.

Мъжът на 45 години е починал в линейката на път за болница в Бургас.

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