Двама младежи обраха мъж на кръстовището на улиците "Тракиец" и "Ален мак" в Бургас.

Сигналът е подаден около 20,15 ч на 25 септември. Мъжът се оплакал, че са му откраднали сумата от 52 лв.

В резултат на бързите полицейски действия извършителите на кражбата са установени - това са двама бургазлии на 18 и 20 години.

Те обяснили, че след кражбата изиграли паричната сума в близко намиращото се казино.

Работата по случая продължава.

