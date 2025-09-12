Полицаите са намерени множество наркотични вества, вакуум машини и бойни оръжия със заличени номера, както и боеприпаси

3721 Снимка: БТА

Голям брой оръжия, наркотични вещества и оранжерия за отглеждането им са заловили при акция Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Двама братя с множество криминални прояви са задържани по време на полицейската операция в София и Перник, която се е състояла на 10 септември.

Полицаите са намерени множество наркотични вества, вакуум машини и бойни оръжия със заличени номера, както и боеприпаси и специални заглушители.

Изследва се дали с тези оръжия са извършени престъпления в миналото, съобщи bTV.

Освен в столицата, в село в района на Перник е направено претърсване на адрес, където е открита обособена наркооранжерия за канабис. Открити са растения и суха тревиста маса с тегло над килограм и 300 града.

Иззето е всичко, включително препрати за подпомагане на растежа на растенията.

"Двама братя, на 40 и 38 години, са задържани при специализирана операция на полицията в София на 10 септември. При претърсване на апартамент са открити над 350 грама кокаин и три пистолета със заглушители с изтрити серийни номера", каза на брифинг пред медиите комисар Стефан Тотев, зам.-началник на Пето Районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Той допълни, че на братята са повдигнати обвинения, а стойността на кокаина е между 20000 и 30000 лв. Двамата най-вероятно не са работили сами.

При продължение на акцията в област Перник открихме наркооранжерия за канабис. "Там имаше над 150 растения с различна височина, 1,3 кг суха маса и над 16 кг мокра", каза още комисар Тотев, цитиран от БТА. Разследването по случая продължава.

Навръх 15 септември: Прокуратурата и МВР с акция срещу наркоразпространението

Специализирана акция срещу разпространението на наркотици около училища, дискотеки и търговски центрове се провежда в цялата страна. Тя е разпоредена от главния прокурор Борислав Сарафов и министъра на вътрешните работи Даниел Митов чрез съвместна заповед, съобщи БНР.

Проверяват се места, които се посещават от ученици и подрастващи, а целта е подобряване на взаимодействието на правозащитните органи в противодействието на престъпността срещу младите хора, съобщиха от прокуратурата.

Правозащитните органи работят за идентифициране и задържане на лица, разпространяващи наркотични вещества и приоритетно приключване на наказателните производства.

Съвместната заповед предвижда редица мерки за защита на учениците и подрастващите в киберпространството. Сред тях - мониторинг на социални мрежи, сайтове, форуми и криптирани чат канали с цел установяване и неутрализиране на вредно съдържание, застрашаващо физическото и психичното здраве на децата - употреба на забранени вещества, предизвикателства, свързани със самонараняване, изкачване на височини.

Предвижда се ръководителите на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП и на отдел "Киберпрестъпления" в НСлС съвместно да осъществяват мониторинг на онлайн пространството и да предприемат незабавни мерки при установена неправомерна продажба на наркотични и психотропни вещества, "вейпове", електронни цигари, диазотен оксид (райски газ - бел.ред.).

Онлайн мониторингът ще обхване киберпространства, в които се публикуват материали за опасни пътни нарушения (дрифт, висока скорост). Ще бъдат анализирани и сигналите, подадени чрез националната телефонна линия за деца и чрез центъра за безопасен интернет с цел противодействие на киберпрестъпленията и сексуалната експлоатация на деца. Ще бъдат подготвени материали с превантивна насоченост за това как децата да пазят личните си данни и пароли и как да общуват безопасно онлайн.

Съгласно заповедта предвидените мерки ще се прилагат дългосрочно при тясно взаимодействие между структурите на прокуратурата и МВР в цялата страна.

