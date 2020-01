Криминално проявен българин е един от заподозрените за убийството на 60-годишен сънародник в Лондон, съобщиха от МВР. Въпросният мъж вече е задържан от британските власти, уточнява EveningStandart.

Тялото на Красимир Къртиков е открито в дома му в британската столица на 13 януари, като според местната полиция убийството е извършено предишния ден. Медии уточняват, че домът му се е намирал на улица "Уайтхорс" в Кройдън. По трупа са открити следи от насилие, а след аутопсията като причина за смъртта се посочват "множество наранявания". Не се уточнява с какво са нанесени те.

По линия на международния обмен полицията у нас е установила, че заподозреният имал множество криминални прояви за кражби и наркотици, срещу него е имало 19 заявителски материала. Информацията за него е била поискана от водещия разследването във Великобритания, уточниха от МВР, откъдето подчертаха, че посолството ни в Лондон и българските власти сътрудничат активно на разследването.

Полицията веднага е започнала разследване и в четвъртък вечерта е задържан 44-годишен мъж.

"Разследването се движи бързо, но бихме искали да разговаряме с всеки, който е виждал Красимир след 16 часа в събота (11 януари)", призова детектив Хелън Ранс, която ръководи разследването по случая.

"Също така бихме искали да призовем всеки, който е бил в района на улицата, да се замисли дали е чул или забелязал нещо необичайно събота вечерта или през нощта в неделя. Близките на Красимир са съкрушени, но ние имаме задачата да разберем какво точно се е случило през онази нощ и да приведем виновниците под съдебна отговорност", допълни тя.

