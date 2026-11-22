Той е на 29 години и е имал 28-годишна спътничка, двамата са криминално проявени за престъпления против собствеността - кражби, грабежи, съобщиха от СДВР

16384 Снимка: БТА

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Дрогираният с крадена кола, който катастрофира с патрулка след гонка с полицията в центъра на София, е на 29 години и е имал 28-годишна спътничка.

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Той се е сблъскал със служебен полицейски автомобил в района на кръстовището на бул. "Мадрид" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", след като не се е подчинил на подаден от полицаи звуков сигнал, съобщи на брифинг пред журналисти началникът на Пето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Стефан Тотев.

Снимка: БТА

Той посочи, че около обед днес в дежурния център на СДВР е получен сигнал за противозаконно отнет автомобил, който се движи в централната градска част на столицата.

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Снимка: БТА

Непосредствено след това наши екипи го прехващат, последват го и му подават светлинен звуков сигнал, разказа Тотев. Водачът не се подчинява на полицейското разпореждане, като ускорява движението си, продължавайки да се движи в централната част, преминавайки през множество кръстовища, на червен светофар, а впоследствие реализира пътнотранспортно произшествие със служебен полицейски автомобил, посочи Тотев.

Снимка: БТА

В преследването на 29-годишния мъж са участвали специализирани полицейски сили и жандармерия.

Констатирано е, че вътре в отнетия автомобил е водач на 29 г. със спътничка на 28 г., заяви още Тотев. Двамата са криминално проявени за престъпления против собствеността - кражби, грабежи, уточни той.

Снимка: БТА

Водачът е тестван за алкохол и наркотици, като пробата му за наркотици е положителна, каза още Тотев, цитиран от БТА.

Снимка: БТА

"Не съм я откраднал, намерих я на един паркинг, с ключовете беше. И се качих и заспах вътре. Постоях малко, после тръгнах с нея", каза арестуваният пред бТВ. Той не можа да отговори защо не е спрял след сигналите на полицията. Отговори утвърдително на въпрос дали е употребил наркотици.

На мястото дойде и собственикът на открадната кола, който не се представи. Запитан от репортер какво иска да каже да 29-годишния, той отговори: "Нищо" и добави, че това, което иска да му направи, не е за казване пред камера.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.