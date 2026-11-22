Дрогираният в крадена кола от гонката в София: Намерих я на паркинг с ключовете и тръгнах
Той е на 29 години и е имал 28-годишна спътничка, двамата са криминално проявени за престъпления против собствеността - кражби, грабежи, съобщиха от СДВР
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Дрогираният с крадена кола, който катастрофира с патрулка след гонка с полицията в центъра на София, е на 29 години и е имал 28-годишна спътничка.
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Той се е сблъскал със служебен полицейски автомобил в района на кръстовището на бул. "Мадрид" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", след като не се е подчинил на подаден от полицаи звуков сигнал, съобщи на брифинг пред журналисти началникът на Пето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Стефан Тотев.
Той посочи, че около обед днес в дежурния център на СДВР е получен сигнал за противозаконно отнет автомобил, който се движи в централната градска част на столицата.
Непосредствено след това наши екипи го прехващат, последват го и му подават светлинен звуков сигнал, разказа Тотев. Водачът не се подчинява на полицейското разпореждане, като ускорява движението си, продължавайки да се движи в централната част, преминавайки през множество кръстовища, на червен светофар, а впоследствие реализира пътнотранспортно произшествие със служебен полицейски автомобил, посочи Тотев.
В преследването на 29-годишния мъж са участвали специализирани полицейски сили и жандармерия.
Констатирано е, че вътре в отнетия автомобил е водач на 29 г. със спътничка на 28 г., заяви още Тотев. Двамата са криминално проявени за престъпления против собствеността - кражби, грабежи, уточни той.
Водачът е тестван за алкохол и наркотици, като пробата му за наркотици е положителна, каза още Тотев, цитиран от БТА.
"Не съм я откраднал, намерих я на един паркинг, с ключовете беше. И се качих и заспах вътре. Постоях малко, после тръгнах с нея", каза арестуваният пред бТВ. Той не можа да отговори защо не е спрял след сигналите на полицията. Отговори утвърдително на въпрос дали е употребил наркотици.
На мястото дойде и собственикът на открадната кола, който не се представи. Запитан от репортер какво иска да каже да 29-годишния, той отговори: "Нищо" и добави, че това, което иска да му направи, не е за казване пред камера.