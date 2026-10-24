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Докараха тримата арестувани за убийството на Слави Бинев в СДВР.

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Снимка: Булфото

Те бяха въведени в сградата от страничен вход.

 

Тримата заподозрени бяха задържани на 54-тия километър на автомагистрала "Тракия".

При разследването са открити два пистолета. Единият е бил изхвърлен от автомобила, с който са се придвижвали заподозрените, а другият е намерен в чантата на един от задържаните.

Двама от тях са турски граждани, а третият е българин, като по първоначална информация всички са се занимавали със строителен бизнес.

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Тримата са с чисти досиета, като двамата турци са трайно установени в България.

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