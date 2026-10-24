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Чуйте статията:
Докараха тримата арестувани за убийството на Слави Бинев в СДВР.
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Те бяха въведени в сградата от страничен вход.
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Тримата заподозрени бяха задържани на 54-тия километър на автомагистрала "Тракия".
При разследването са открити два пистолета. Единият е бил изхвърлен от автомобила, с който са се придвижвали заподозрените, а другият е намерен в чантата на един от задържаните.
Двама от тях са турски граждани, а третият е българин, като по първоначална информация всички са се занимавали със строителен бизнес.
Тримата са с чисти досиета, като двамата турци са трайно установени в България.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.