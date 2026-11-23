Операцията е проведена в Първа градска болница в София, както и в Разград и района на Мездра

12259 Снимка: Нова телевизия, Илияна Шишкова

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Общо 11 души са задържани до момента при мащабна акция на полицията срещу измами с издаване на фалшиви ТЕЛК решения, съобщи БНТ, като се позова на свои източници.

От арестуваните четирима са лекари, петима са посредници и двама души са с издадени фалшиви телкове.

Акцията се провежда в три области София, Разград и Враца - в района на Мездра.

По-рано БНР съобщи, че задържаните при акцията са 9 души . Униформените влязоха в Първа градска болница.

Служителка на лечебното заведение, попитана от репортерите дали е задържана, отговори: "Не е акция. Това е обикновена рутинна проверка и нямаме резултати от нея."

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По думите й най-вероятно униформените са търсели документация.

Близо 800 000 души в страната са с издадени ТЕЛК решения и съответните помощи и инвалидни пенсии за това, като бройката е нараснала неимоверно през последните години.

Темата за злоупотребите провокира управляващите да внесат изненадващи промени в Закона за личната помощ, които обаче засегнаха майките на деца с увреждания.

След избухналия скандал и готовност за протести, заявен от майките, от мнозинството направиха крачка назад и признаха, че не са прибързали, като са подложили промените на дискусия със засегнатите страни.

Мотивът, който изтъкнаха от правителството обаче, беше именно намерението им да пресекат изтичането на държавен ресурс за хора, които се сдобиват с документи за инвалидни помощи, но без да имат основание за това.

По този повод социалният министър Наталия Ефремова заяви, че в някои области на страната се наблюдава интензивност по отношение на издадени ТЕЛК решения. Ефремова даде пример, че има случаи на хора, които имат ТЕЛК за слепота, а имат шофьорска книжка и управляват кола.

Излязоха и данни от репортаж на БНТ за друга източваща бюджета схема в Кърджали, където срещу рушвет от 2 до 5 хил. евро изселници в Турция се сдобивали с фалшиви ТЕЛК-пенсии.

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