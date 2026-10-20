Мащабна операция на ГДБОП срещу схема за финансови измами се провежда в Бургас и още няколко града в страната, съобщиха БНТ и Нова телевизия.
По неофициална информация са задържани десетки души, а при претърсванията са иззети документи и компютърна техника. Разследването е свързано с интернет измами, чрез които са генерирани милиони евро годишно.
Предполага се, че са използвани фалшиви инвестиционни платформи и фишинг имейли, насочени към стотици потенциални жертви.
Чрез подобни методи извършителите могат да заблуждават потребителите да предоставят лични и финансови данни или да влагат средства в несъществуващи инвестиционни продукти.