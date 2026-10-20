Операцията е заради предполагаема схема за онлайн измами за милиони евро

19535 Кадър: МВР

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Мащабна операция на ГДБОП срещу схема за финансови измами се провежда в Бургас и още няколко града в страната, съобщиха БНТ и Нова телевизия.

По неофициална информация са задържани десетки души, а при претърсванията са иззети документи и компютърна техника. Разследването е свързано с интернет измами, чрез които са генерирани милиони евро годишно.

Предполага се, че са използвани фалшиви инвестиционни платформи и фишинг имейли, насочени към стотици потенциални жертви.

Чрез подобни методи извършителите могат да заблуждават потребителите да предоставят лични и финансови данни или да влагат средства в несъществуващи инвестиционни продукти.

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В Бургас акцията на антимафиотите е в промишлената зона на бургаския комплекс "Славейков". Те са влезли в офис на IT специалисти, откъдето са иззети компютри и лаптопи.

Операцията е започнала днес около 11 часа в двуетажна сграда. Целта на полицейските действия е бил офис, разположен на втория етаж.

При влизането в помещението служителите на ГДБОП са разбили входната врата, като част от екипа е използвал стълба, за да проникне през терасата.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.