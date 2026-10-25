Вътрешният министър смята, че "има всички доказателства", които по "несъмнен начин" доказват как е станало престъплението

2583 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Убийството на Слави Бинев, колкото и да се правят опити за спекулации с него, не прилича на познатите убийства - "килъри", които причакват жертвата си и я застрелват в подходящ момент. Това не може да се сравнява с други убийства, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг пред медиите.

Президентът на Българската федерация по таекуондо и бивш евродепутат Слави Бинев беше застрелян в събота сутринта в дома си в софийския квартал "Павлово". Около час след постъпилия в 10:28 часа сигнал полицията задържа трима заподозрени с лек автомобил на 54-ия километър от автомагистрала "Тракия". Двама от тях - турски граждани и един български. Днес прокуратурата повдигна обвинения на единия чужденец - турския бизнесмен Еюп Темиз, чиято съпруга Ния е дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев.

Вътрешният министър добави, че убиецът на Бинев е бил близък с него, многократно са общували, както са били близки и с другите двама. Те са били допуснати от семейството на президента на Федерацията по таекуондо.

"Изясняваме обстоятелствата, довели до тази развръзка. Не се касае за лица от криминалния контингент, натоварени с такава задача, нито за хора, взели това решение по обичайния за нас начин", каза още Иван Демерджиев.

Той посочи, че е много грозно да се използват доводи като политическата кариера на Слави Бинев, да се петни паметта на някого. Министърът изрази своите съболезнования.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

По думите на вътрешния министър, след като на задържания е повдигнато обвинение е ясно, че МВР е заловило правилния човек.

"Има всички доказателства, които по несъмнен начин доказват убийството", категоричен бе той.

Демерджиев коментира и изказването на премиера Румен Радев от по-рано днес, че най-вероятно има възможност такива убийства да продължат и за в бъдеще.

Вътрешният министър заяви, че няма представа какво е имал предвид премиерът, но това, което трябва да се отбележи е, че очевидно някои хора губят контрол над паричните потоци, които изтичаха от държавния бюджет, над превзетите институции и това поражда напрежение.

"МВР следи тези процеси и прави всичко възможно да противодейства на престъпленията, но при убийството на Слави Бинев няма как да предотвратим ситуация, в която някой кани в дома си хора, които впоследствие решават да предприемат такива действия", заключи Иван Демерджиев.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.