Демерджиев: Убийството на Слави Бинев не може да се сравнява с други
Вътрешният министър смята, че "има всички доказателства", които по "несъмнен начин" доказват как е станало престъплението
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Убийството на Слави Бинев, колкото и да се правят опити за спекулации с него, не прилича на познатите убийства - "килъри", които причакват жертвата си и я застрелват в подходящ момент. Това не може да се сравнява с други убийства, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг пред медиите.
Убийството на Слави Бинев
Президентът на Българската федерация по таекуондо и бивш евродепутат Слави Бинев беше застрелян в събота сутринта в дома си в софийския квартал "Павлово". Около час след постъпилия в 10:28 часа сигнал полицията задържа трима заподозрени с лек автомобил на 54-ия километър от автомагистрала "Тракия". Двама от тях - турски граждани и един български. Днес прокуратурата повдигна обвинения на единия чужденец - турския бизнесмен Еюп Темиз, чиято съпруга Ния е дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев.
Вътрешният министър добави, че убиецът на Бинев е бил близък с него, многократно са общували, както са били близки и с другите двама. Те са били допуснати от семейството на президента на Федерацията по таекуондо.
"Изясняваме обстоятелствата, довели до тази развръзка. Не се касае за лица от криминалния контингент, натоварени с такава задача, нито за хора, взели това решение по обичайния за нас начин", каза още Иван Демерджиев.
Той посочи, че е много грозно да се използват доводи като политическата кариера на Слави Бинев, да се петни паметта на някого. Министърът изрази своите съболезнования.
По думите на вътрешния министър, след като на задържания е повдигнато обвинение е ясно, че МВР е заловило правилния човек.
"Има всички доказателства, които по несъмнен начин доказват убийството", категоричен бе той.
Демерджиев коментира и изказването на премиера Румен Радев от по-рано днес, че най-вероятно има възможност такива убийства да продължат и за в бъдеще.
Вътрешният министър заяви, че няма представа какво е имал предвид премиерът, но това, което трябва да се отбележи е, че очевидно някои хора губят контрол над паричните потоци, които изтичаха от държавния бюджет, над превзетите институции и това поражда напрежение.
"МВР следи тези процеси и прави всичко възможно да противодейства на престъпленията, но при убийството на Слави Бинев няма как да предотвратим ситуация, в която някой кани в дома си хора, които впоследствие решават да предприемат такива действия", заключи Иван Демерджиев.