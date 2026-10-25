Получените сигнали са 242, по тях са образувани шест досъдебни производства, две от които са бързи

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Изборите протекоха без обичайните практики на купуване на гласове и манипулиране на вота, вероятно защото някои политически сили не участваха, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на пресконференция в МВР.

"Изборите протекоха спокойно, без обичайните практики по купуване на гласове и манипулиране на вота. Това не намали нашата бдителност. През този един месец работихме активно през цялото време. Следяхме за подобни практики и се стремяхме да им противодействаме още в зародиш", каза Демерджиев.

"Дали защото не всички политически сили, които през годините участваха в избори, но сега не участваха в тези - или причината е друга, но не наблюдавахме сериозни опити да се купуват гласове - нито да се манипулира вот", заяви вътрешният министър без да уточнява дали има предвид ГЕРБ и ДПС.

По думите му проблеми е имало по-скоро в отделни населени места, където се провеждаха и частични местни избори. "Там имаше и задържани", обяви Демерджиев.

"Стана ясно, че е възможно от наша страна да се организират избори по по-демократичен начин и да се ограничат практики, които са ни добре познати. Като човек, който е бил служебен министър на вътрешните работи два пъти - през 2022 и 2023 година, не мога да направя никакъв паралел между изборите, които провеждахме тогава, и тези, които се проведоха сега", изтъкна МВР шефът.

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Изпълняващият длъжността главен секретар главен комисар Любомир Николов съобщи, че над 17 000 полицаи са взели участие в охраната на изборните секции.

"Охранявахме над 12 000 секции. Работиха и екипи, които противодействат на изборните престъпления след получаване на сигнали. Всеки сигнал, постъпил в структурите на МВР през днешния ден или през последния месец, беше незабавно докладван на съответните районни управления и обработен от служителите", изтъкна Николов.

На територията на цялата страна са проведени 192 специализирани полицейски операции. Получените сигнали са 242. По тях са образувани шест досъдебни производства, две от които са бързи.

"В момента отново работим по сигнал за изборно престъпление в населено място, което засега няма да посочваме, тъй като проверката продължава", обяви Николов.

"Както и винаги съм очаквал, машинното гласуване не породи никакви проблеми - заяви още Иван Демерджиев - Това, което ни убеждаваха през изминалите години - че гласуването с машини е практически невъзможно и те трябва да бъдат дублирани с хартиени бюлетини - се видя, че това е възможно. Видяхме, че този начин на гласуване не поражда проблеми, а отстранява голяма част от порочните практики, които сме свикнали да наблюдаваме през годините".

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