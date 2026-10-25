Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Изборите протекоха без обичайните практики на купуване на гласове и манипулиране на вота, вероятно защото някои политически сили не участваха, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на пресконференция в МВР.

Президентски избори 2026

"Изборите протекоха спокойно, без обичайните практики по купуване на гласове и манипулиране на вота. Това не намали нашата бдителност. През този един месец работихме активно през цялото време. Следяхме за подобни практики и се стремяхме да им противодействаме още в зародиш", каза Демерджиев.

"Дали защото не всички политически сили, които през годините участваха в избори, но сега не участваха в тези - или причината е друга, но не наблюдавахме сериозни опити да се купуват гласове - нито да се манипулира вот", заяви вътрешният министър без да уточнява дали има предвид ГЕРБ и ДПС.

По думите му проблеми е имало по-скоро в отделни населени места, където се провеждаха и частични местни избори. "Там имаше и задържани", обяви Демерджиев.

"Стана ясно, че е възможно от наша страна да се организират избори по по-демократичен начин и да се ограничат практики, които са ни добре познати. Като човек, който е бил служебен министър на вътрешните работи два пъти - през 2022 и 2023 година, не мога да направя никакъв паралел между изборите, които провеждахме тогава, и тези, които се проведоха сега", изтъкна МВР шефът.

Изпълняващият длъжността главен секретар главен комисар Любомир Николов съобщи, че над 17 000 полицаи са взели участие в охраната на изборните секции.

"Охранявахме над 12 000 секции. Работиха и екипи, които противодействат на изборните престъпления след получаване на сигнали. Всеки сигнал, постъпил в структурите на МВР през днешния ден или през последния месец, беше незабавно докладван на съответните районни управления и обработен от служителите", изтъкна Николов.

Жителите на село край Белица бойкотираха вота заради кмета Ревански, нито един човек не е гласувал
Виж още Жителите на село край Белица бойкотираха вота заради кмета Ревански, нито един човек не е гласувал

 

На територията на цялата страна са проведени 192 специализирани полицейски операции. Получените сигнали са 242. По тях са образувани шест досъдебни производства, две от които са бързи.

"В момента отново работим по сигнал за изборно престъпление в населено място, което засега няма да посочваме, тъй като проверката продължава", обяви Николов.

Първият тур е на път към най-ниската активност в историята на президентските избори
Виж още Първият тур е на път към най-ниската активност в историята на президентските избори

"Както и винаги съм очаквал, машинното гласуване не породи никакви проблеми - заяви още Иван Демерджиев - Това, което ни убеждаваха през изминалите години - че гласуването с машини е практически невъзможно и те трябва да бъдат дублирани с хартиени бюлетини - се видя, че това е възможно. Видяхме, че този начин на гласуване не поражда проблеми, а отстранява голяма част от порочните практики, които сме свикнали да наблюдаваме през годините".

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
17244
Шест поред без загуба - Специалния пак скъса сценария и изравни рекорд в Ел Класико Корнер
Шест поред без загуба - Специалния пак скъса сценария и изравни рекорд в Ел Класико
9528
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват Бизнес
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват
1448
Apple вече проверява какво има в кутиите с iPhone, без да ги отваря IT
Apple вече проверява какво има в кутиите с iPhone, без да ги отваря
346
Четири грешки, които екранизациите по Джейн Остин допускат, според експертите Impressio
Четири грешки, които екранизациите по Джейн Остин допускат, според експертите
2696
Отвъд Ню Йорк и Лондон: Петте града, които ще променят света ни Trip
Отвъд Ню Йорк и Лондон: Петте града, които ще променят света ни
2825
Пълнени гъби с крема сирене и кашкавал: Малки хапки с голям вкус Вкусотии
Пълнени гъби с крема сирене и кашкавал: Малки хапки с голям вкус
2175
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме Zodiac
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме
545
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце Времето
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце
716