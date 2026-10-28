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Софийска градска прокуратура възложи на ДАНС общо 84 отделни проверки във връзка с постъпили материали от агенцията, съдържащи данни за евентуално извършени престъпления при сключване на договори между Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), "Автомагистрали" ЕАД и строителни дружества.

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Проверките обхващат обстоятелствата по сключването и изпълнението на договор между АПИ, "Автомагистрали" и фирмите за укрепване на 84 обекта от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления, съобщиха от държавното обвинение.

Според предоставените от ДАНС материали "Автомагистрали" е сключило 129 договора с външни изпълнители - строителни дружества на обща стойност 411 666 287,96 лв. без ДДС.

Предмет на проверките са данни за възможно заобикаляне на изискванията за възлагане на обществени поръчки, начина на избор на изпълнителите, превъзлагането на дейности и извършените авансови плащания.

Ще се изясняват действително извършените дейности по всеки от обектите, етапът на изпълнението им и разходването на предоставените средства.

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