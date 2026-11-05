Двама от тях заемат ръководни позиции, задържаните са общо 12, съобщи вътрешният министър

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12 души са задържани при акция във Варна срещу данъчни престъпления при внос на стоки от Китай. Сред арестуваните са и четирима митнически служители, двама от които заемат ръководни позиции, а останалите са представители на дружества, участвали в схемата, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

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Той съобщи, че по първоначална информация стоките са били внасяни контрабандно или са декларирани на занижени цени, с което сериозно е ощетяван държавният бюджет. "Тепърва предстои да бъдат установени мащабите на нанесените щети за бюджета, но те не са малки", обясни министърът.

По думите му по акция се работи от много време и няма данни за политическа протекция, но има данни, че не е единичен случай.

Очаква се разследването да установи пълния обхват на схемата и участието на всички замесени лица и дружества, допълни Демерджиев.

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Снимка: БТА

"Искам съвсем ясно да заявя, че подобни акции ще продължат. Никой не бива да живее с илюзията, че заемането на длъжност в държавна структура го прави по някакъв начин защитен. Това е поредната акция срещу държавни служители, които си позволяват да съдействат за подобни практики", заяви МВР шефът.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.