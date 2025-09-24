Бой с чук край паметника на "Обесените" във Велико Търново заради неуредени данъци
Образувано е досъдебно производство за хулиганство
Скандал за неуредени данъци прерасна в бой с чук в центъра на Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Вчера около 13 часа на тел. 112 е получен сигнал за разпра между двама мъже до паметника на "Обесените".
Пристигналите на мястото екипи на полицията задържали двамата мъже - на 39 и на 33 години и двамата от село Шереметя, неизвестни на полицията. От проведените до момента действия по разследването е установено, че докато пътували в лек автомобил между двамата е възникнал спор за неуредени данъчни задължения на недвижим имот на единия от мъжете.
Скандалът ескалирал и шофьорът спрял колата, след което двамата излезли от автомобила и словесните нападки прераснали в сбиване, при което единият извадил от автомобила чук и заплашил с него опонента си. След намесата на полицията двамата са задържани за срок до 24 часа.
Образувано е досъдебно производство за хулиганство.