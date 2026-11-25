2260 Снимка: Агенция "Митници"

Чуйте статията:

Близо 40 кг кокаин задържаха митнически служители при проверка на товарен автомобил, пътуващ по главен път Е79 в посока от Видин към Монтана.

Подробности представиха на брифинг пред журналисти Дончо Трашлиев - началник на отдел "Митническо разузнаване и разследване" в ТД Митница Русе и Стефан Горанов от сектор "Борба с наркотрафика - Видин", предаде БТА.

Снимка: Агенция "Митници"

Митническа мобилна група спира за проверка товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от турски гражданин с инициали А.Y. Водачът обяснил, че пътува от Холандия за Турция и превозва боровинки, за което предоставил транспортни документи. Митническите служители направили първоначален външен оглед на превозното средство и кабината, като забелязали съмнителни пакети, опаковани в стреч фолио. Товарният автомобил бил насочен за щателна митническа проверка в Митническо бюро Видин.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

При щателното претърсване митническите инспектори установили, че зад тахографа и на други места в кабината са укрити и още пакети. Намерени са общо 35 бр. еднообразни пакета с правоъгълна форма, съдържащи бяла, пресована прахообразна структура с общо брутно тегло от 39 489,73 грама. При полеви наркотест веществото е реагирало на кокаин.

Снимка: Агенция "Митници"

Стойността му на черния пазар е за над 6 милиона евро, съобщи БНТ.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Видин. С постановление на прокурор водачът на товарния автомобил е привлечен в качеството на обвиняем. По искане на прокуратурата съдът взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

Снимка: Агенция "Митници"

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.