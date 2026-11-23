Стойне Стойнев заяви, че по трупа на детето му има следи от ухапване и оспорва версията за самоубийство

11512 Снимка: БТА

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В деня, в който се навършват шест месеца от смъртта на момичето, баща на 16-годишната Ивана - Стойне Стойнев, заяви пред бТВ, че част от първоначалните съмнения на семейството са намерили потвърждение в експертизата. Родителите откхвърлят версията за самоубийство.

"Потвърди се, че Ивана е чиста от алкохол и наркотици. Потвърди се, че тя е бита. Потвърди се, че е бита горе в апартамента", заяви бащата.

Първоначалната съдебно-медицинска експертиза разкри множество наранявания, част от които, според заключението, може да са получени преди падането от петия етаж на жилищната сграда.

Баща ѝ обаче твърди, че по тялото на момичето са установени множество следи и наранявания, настъпили преди смъртта ѝ. Сред тях има следа от загасена цигара и следа от ухапване. Взети са и ДНК проби, за които семейството настоява да получи повече информация.

Стойнев твърди още, че според прочита му на експертизата Ивана е била подложена на тежко сексуално насилие. Той постави под съмнение първоначалната версия за самоубийство и изрази подозрение, че случилото се в апартамента е било прикрито.

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"След това тя е или изхвърлена, или е свалена долу и положена, за да се инсценира падане", заяви бащата. Това е негова версия за случилото се, а не установен от разследването факт.

Според първоначалната информация след смъртта на момичето се появиха съмнения за употреба на наркотици от присъствалите в апартамента. Стойнев обаче посочва, че съдебно-медицинската експертиза не установява наличие на алкохол и наркотични вещества в пробите на дъщеря му.

Бащата изрази и недоволство от липсата на информация за хода на разследването. По думите му семейството не получава официални разяснения от прокуратурата в Благоевград, въпреки че се е запознало с експертизата още през лятото.

"Истината я знаят всички разследващи, но я прикриват", заяви Стойнев, но без да представи доказателства за твърдението си.

Трагедията, отнела живота на момичето, се разигра около полунощ на 23 срещу 24 май тази година. Тялото на 16-годишната ученичка беше намерено пред жилищен блок в благоевградския квартал "Струмско". От другата страна на сградата от петия етаж беше паднал и 16-годишният домакин на апартамента - Димитър Смилков, който оцеля с тежки травми след лечение в "Пирогов". Младежите са се събрали преди това още следобеда на същия ден на купон с наркотици.

В апартамента е имало още четири момчета освен Ивана. Сред тях беше и 20-годишният студент Александър Георгиев, както и 18-годишен абитуриент, напуснал жилището преди инцидента. Георгиев заяви пред разследващите, че няма спомени от случилото се. Първоначално той беше обвинен за умишлено убийство, но по-късно Софийският апелативен съд отказа да го остави в ареста поради липса на достатъчно доказателства.

Тази вечер близки, приятели и съпричастни граждани се събират на мълчаливо бдение пред Съдебната палата в Благоевград по повод половин година от насилствената, според тях, гибел на момичето.

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