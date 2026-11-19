Родителите и съпрузите купувачи са арестувани и са им повдигнати обвинения

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Българско семейство е продало новороденото си дете в Гърция, за да си купи автомобил втора употреба, съобщи кореспондентката на БНР в южната ни съседка Катя Пеева.

Арестувани са четирима души - българското семейство, което си е продало детето, и семейството, което незаконно го е купило.

Полицията в град Пиргос съобщава, че бебето е било на три дни и срещу 3500 евро родителите му го продават на друго семейство. С получените пари е закупена кола, установиха разследващите.

Детето е родено в болницата в град Патра и е продадено в град Аспропиргос.

Случаят е разкрит, когато приемните родители се опитват да легализират детето с фалшиви документи.

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Биологичният баща, който е български гражданин, е бил арестуван два пъти за кражби и е успял да избяга от полицейското управление в област Илия.

Гръцките медии коментират, че вече човешкият живот е на цената на една стара кола.

Детето е настанено в болница и след това за него ще поемат грижи социалните служби.

Повдигнато е обвинение на четиримата задържани.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.