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Българско семейство е продало новороденото си дете в Гърция, за да си купи автомобил втора употреба, съобщи кореспондентката на БНР в южната ни съседка Катя Пеева.
Арестувани са четирима души - българското семейство, което си е продало детето, и семейството, което незаконно го е купило.
Полицията в град Пиргос съобщава, че бебето е било на три дни и срещу 3500 евро родителите му го продават на друго семейство. С получените пари е закупена кола, установиха разследващите.
Детето е родено в болницата в град Патра и е продадено в град Аспропиргос.
Случаят е разкрит, когато приемните родители се опитват да легализират детето с фалшиви документи.
Денят в няколко минути
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Биологичният баща, който е български гражданин, е бил арестуван два пъти за кражби и е успял да избяга от полицейското управление в област Илия.
Гръцките медии коментират, че вече човешкият живот е на цената на една стара кола.
Детето е настанено в болница и след това за него ще поемат грижи социалните служби.
Повдигнато е обвинение на четиримата задържани.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.