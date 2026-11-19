Престъпната организация, занимаваща се с инвестиции и криптовалути, е действала територията на България, Литва, Швеция, Испания и Белгия, както и в САЩ, Обединеното кралство и Индия

2107 Снимка: Istock photo/getty images

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Италианските власти разкриха мащабна измама за 37 милиона евро, включваща инвестиции и криптовалути. За организатор на системата е заподозрян италиански гражданин, пребиваващ в България от години.

Финансовата полиция на Верона е иззела активи на стойност 37 милиона евро от мъжа, който живее в България от години, предаде агенция АНСА. Името му не се съобщава, допълва БНР.

Смята се, че той е лидер на транснационална престъпна организация, която се е занимавала с измами на инвеститори, неразрешена финансова дейност, присвояване на средства и пране на пари. Действала е на територията на пет държави членки на ЕС - България, Литва, Швеция, Испания и Белгия, както в САЩ, Обединеното кралство и Индия.

Като част от операцията, координирана от Евроджъст, са били претърсени домове и различни фирми, иззети са документи и електронни устройства. Наложен е запор на активи и имоти.

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Според разследващите групата е разчитала на мрежа от 20 съучастници и 15 субекта като компании, тръстове и дигитални платформи, за да събере и впоследствие изпере 37 милиона евро.

Действала е срещу лица в цяла Европа. До момента са установени 400 жертви. Разследването е започнало след жалби на някои от тях инвестирали спестяванията си в онлайн платформи с обещания за висока доходност без риск.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.