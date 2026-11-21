Емре Ялван е лидер на "организиран престъпен синдикат от ново поколение", а Мурат Сайдъм е наркотрафикант, срещу когото има още няколко обвинения

1642 Кадър: facebook.com/erzurumvaliligi

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България е екстрадирала в Турция двама издирвани с червена бюлетина на "Интерпол" за тежки престъпления, съобщиха от турското МВР.

Според съобщението Емре Ялван е лидер на "организиран престъпен синдикат от ново поколение", а Мурат Сайдъм е наркотрафикант, срещу когото има още няколко обвинения.

"Доведохме двама бегълци, издирвани с червени бюлетини на Интерпол, от България в нашата страна. Единият е лидер на организирана престъпна група, свързана с 60 отделни криминални деяния, а другият е наркотрафикант с потвърдена присъда. Те си мислеха, че бягството е тяхното спасение, но пътят им ги отведе до турското правосъдие - написа министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи в социалните мрежи - Тези, които смятат, че чужбина е сигурно убежище, трябва да знаят, че нашата борба не свършва на границата".

Ялван е издирван за въоръжен грабеж, като срещу него има повдигнати още 11 обвинения.

Сайдъм е издирван за трафик и разпространение на наркотици, лишаване на лице от свобода чрез сила, заплаха, измама, закупуване, носене и притежаване на нелицензирани огнестрелни оръжия и боеприпаси, заплаха и обида с оръжие.

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Чифтчи благодари на българския си колега Иван Демерджиев.

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