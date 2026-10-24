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Трима заподозрени са задържани за убийството на бизнесмена Слави Бинев. Двама от тях са турски граждани, а третият е българин, като по първоначална информация всички са се занимавали със строителен бизнес. Тримата са с чисти досиета, като двамата турци са трайно установени в България.

Убийството на Слави Бинев

Заподозрените са пътували в джип по АМ "Тракия". Залавянето им станало около час след получаването на сигнала за убийството на 54-и километър от магистралата в района на тунел "Траянови врата". У тях са открити две оръжия, като с едно от тях се предполага, че е извършено престъплението.

По първоначални данни става дума за скандал между бизнесмена и мъжете в дома му, след което той е застрелян. Сигналът е бил подаден минути преди 10:30 часа в събота.

Първоначалните огледи сочат, че е имало три прострелвания в тялото на Бинев, в следствие на които той е починал.

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На мястото на престъплението все още продължават огледите. Пътят до дома му е спрян от екипи на СДВР. В 12 часа се очаква изявление по случая на главния секретар на МВР Любомир Николов и директора на столичната полиция Николай Пелтеков. 

 
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