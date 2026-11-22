Според израелски медии заподозреният е очаквал апартаментът на жената, който е съседен на неговия, да му бъде приписан, но жертвата се е възпротивила

8310 Снимка: Израелската полиция

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Задържаният в Израел за убийството на 83-годишния преподавател Андрей Атанасов до метростанция "Жолио Кюри" на 15 октомври е 32-годишния Шамил Левиев. Той претендирал да получи съседния на неговия апартамент в град Бат Ям в замяна на грижите, които полага за живеещата там възрастна сестра на доцента, съобщи бТВ, позовавайки се на израелски медии.

От записи на видео камери се вижда, че ученият от Биологическия факултет на Софийския университет носи със себе си лилав куфар и черна чанта. При метростанцията се качва в асансьора, при него влиза мъж, който го напада. Други камери са го запечата как бяга с черната чанта, чието съдържание разследването не разкрива на този етап.

Прегледани са записи на охранителни камери в района и за часове разследващите са установили кой е нападателят. Въпреки това повече от месец се събират доказателства, които да да посочат мотива за убийството.

"Лицето е чуждестранен гражданин и израелски гражданин, който е пребивавал на територията на България. Конкретно за това деяние целенасочено е дошъл, за да осъществи. Доказателствата сочат, че са се познавали добре. Лицето е взело полет от Израел до Гърция - до Солун, откъдето се е придвижил с автомобил до София, като се е завърнал по аналогичен маршрут. Основният мотив, който до момента се разследва като водеща версия, това са имуществени отношения", съобщи говорителят на Софийска градска прокуратура Николай Николаев.

Според израелски медии заподозреният е очаквал апартаментът на сестрата да бъде му приписан, но жертвата се е възпротивила.

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"Тези твърдения са обект на проверка и в тази връзка е поискано и съдействие по линия на правна помощ от Израел. Така че предстои да се съберат още доказателства в тази насока, които впоследствие може да коментираме, но, да, работим по тази версия", увери прокурорът.

Кадри от ареста на Левиев бяха разпространени от израелските власти преди седмица. Част от казаното от него на разпит е публикувано в местен сайт: "Дълго време се грижех за сестрата на професора, която е инвалид, и тя искаше да ми завещае като обезщетение имот, който притежаваше, но на професора това не му хареса. Вярно е, че между мен и него има кавга на този фон, но не съм извършил убийство".

По информация на бТВ от разследването между двамата е имало спор заради желанието на Анастасов да чуе по телефона сестра си, за което Левиев не съдействал. Има и данни, че преподавателят се е чувствал застрашен, а негови съседи забелязали наетия от обвинения за убийството автомобил пред блока, в който живеят.

Предстои Израел властите трябва да вземат решение дали да екстрадират Шамил Левиев.

"Въз основа на молба от главния прокурор за екстрадиция е разгледано производство и задържането му в Израел е удължено. Предстои и самото произнасяне на съда дали лицето ще бъде екстрадиран. Така че очакваме съдействие от израелските власти по случая", обясни прокурор Николаев и добави молбата към властите на Израел е бъде екстрадиран и евентуално съден в България.

Според израелски медии нападателят има шанс да се укрие в Русия, защото има гражданство във федерацията, което може да осуети екстрадицията.

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