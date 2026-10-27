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Полицейски патрул задържа мъж, нанесъл побой на жена си в центъра на София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

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Фоторепортер на агенцията засне случващото се в градина "Централна баня" в близост до Регионалния исторически музей - София.

Снимка: БТА

От столичната полиция казаха, че патрул на Специализирани полицейски сили към СДВР, патрулиращ в района, е забелязал мъж, който нанася побой на жена си. Полицаите са се намесили и са неутрализирали насилника, който не е искал да представи документ за самоличност и оказал яростна съпротива на униформените. След това мъжът е отведен в районното управление.

Снимка: БТА

Той е 19-годишен, криминално проявен. Арестуван е за 24 часа.

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