Радослав Куцев е осъждан в миналото, но е реабилитиран, грози го затвор

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 32-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена в условията на домашно насилие. В прессъобщението на обвинението той е обявен с инициали - Р. К., като според медийни публикации това е Радослав Куцев, станал "известен" с рекордно бързото си изгонване от риалитито "Ергенът: Любов в рая", където пък упражни насилие към инфлуенсърката Габриела.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11 октомври около полунощ в София, обвиняемият е упражнил физическо насилие върху жената, с която живее във фактическо съжителство. Той я е стиснал с ръка за гърлото и й е нанесъл удари в областта на главата. Вследствие на това Куцев й е причинил лека телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131, ал.1, т.5а, вр. чл. 130, ал. 2 от НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода".

Радослав Куцев е осъждан в миналото, но е реабилитиран.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено в съда искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо скандалния участник в "Ергенът: Любов в рая".

В интервю след излъчването на епизода Радослав заяви: "Подигравките също са вербална агресия, трябваше да изгонят и Габриела! Аз направих най-запомнящото се участие в "Ергенът" само за 30 минути."

Извън телевизионния формат Куцев се представя като модел, масажист и собственик на малък бизнес. В реалния живот твърди, че е далеч по-спокоен и скромен, отколкото видяха зрителите. "Пред камерите играех роля - малко бохем, малко непукист. Истинският Радо е различен", категоричен е той.

