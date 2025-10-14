Софийска районна прокуратура обвини и задържа 32-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена в условията на домашно насилие. В прессъобщението на обвинението той е обявен с инициали - Р. К., като според медийни публикации това е Радослав Куцев, станал "известен" с рекордно бързото си изгонване от риалитито "Ергенът: Любов в рая", където пък упражни насилие към инфлуенсърката Габриела.

Домашно насилие

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11 октомври около полунощ в София, обвиняемият е упражнил физическо насилие върху жената, с която живее във фактическо съжителство. Той я е стиснал с ръка за гърлото и й е нанесъл удари в областта на главата. Вследствие на това Куцев й е причинил лека телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131, ал.1, т.5а, вр. чл. 130, ал. 2 от НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода".

Радослав Куцев е осъждан в миналото, но е реабилитиран.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите
Виж още Ето как е изглеждала Ана Шермин от "Ергенът: Любов в рая" преди корекциите

Предстои да бъде внесено в съда искане от прокурор за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо скандалния участник в "Ергенът: Любов в рая".

В интервю след излъчването на епизода Радослав заяви: "Подигравките също са вербална агресия, трябваше да изгонят и Габриела! Аз направих най-запомнящото се участие в "Ергенът" само за 30 минути."

Снимки в колаж: iStock by Getty Imagesи фейсбук профил на Радослав Куцев/Dir.bg

Извън телевизионния формат Куцев се представя като модел, масажист и собственик на малък бизнес. В реалния живот твърди, че е далеч по-спокоен и скромен, отколкото видяха зрителите. "Пред камерите играех роля - малко бохем, малко непукист. Истинският Радо е различен", категоричен е той.

ИЗБРАНО
Жената, спасила живота на Селена Гомес, говори за отсъствието си от сватбата ѝ Лайф
Жената, спасила живота на Селена Гомес, говори за отсъствието си от сватбата ѝ
6815
Араби изкушават Насар с 1.5 милиона евро. Шефът на федерацията: Ако тръгне, тръгне Корнер
Араби изкушават Насар с 1.5 милиона евро. Шефът на федерацията: Ако тръгне, тръгне
22757
КЗК откри надценки при храните до 90% Бизнес
КЗК откри надценки при храните до 90%
6882
Успешен полет: Starship доказа, че може да се използва многократно (видео) IT
Успешен полет: Starship доказа, че може да се използва многократно (видео)
8344
Шедьовър на Гюстав Курбе е изложен за първи път от 17 години във Франция Impressio
Шедьовър на Гюстав Курбе е изложен за първи път от 17 години във Франция
1015
Европарламентът ще преговаря за безплатен втори багаж в самолетите Trip
Европарламентът ще преговаря за безплатен втори багаж в самолетите
1776
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна Вкусотии
Как да направим обикновената зеленчукова супа по-вкусна
856
Кои зодиакални знаци не се интересуват от тенденции, защото са old school? Zodiac
Кои зодиакални знаци не се интересуват от тенденции, защото са old school?
2254