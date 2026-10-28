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При специализирана полицейска акция вчера в Благоевград е била задържана жена, която умишлено е заглушавала сигнала на мобилните оператори, съобщи БНТ.

Сигнал за случая е подаден от един от мобилните оператори, които установили проблем в района на жилището на задържаната.

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При претърсването на апартамента криминалисти са се натъкнали на множество антени и специализирани технически устройства, пригодени за заглушаване на мобилни и радиосигнали. Заглушители от такъв клас обикновено се използват за блокиране на проследяващи устройства, възпрепятстване на полицейски честоти или в сферата на организираната престъпност за пресичане на комуникации, казват специалисти.

Към момента не е ясно защо 45-годишната жена е заглушавала сигнала на мобилните оператори. 

По случая е образувано досъдебно производство, а иззетата апаратура е изпратена за експертиза. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

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