При претърсването на апартамента криминалисти са се натъкнали на множество антени и специализирани технически устройства, пригодени за заглушаване на мобилни и радиосигнали. Заглушители от такъв клас обикновено се използват за блокиране на проследяващи устройства, възпрепятстване на полицейски честоти или в сферата на организираната престъпност за пресичане на комуникации, казват специалисти.
Към момента не е ясно защо 45-годишната жена е заглушавала сигнала на мобилните оператори.
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По случая е образувано досъдебно производство, а иззетата апаратура е изпратена за експертиза. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.