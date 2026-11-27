Младежът е имал конфликти с баща си, твърдят съседи на семейството

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21-годишен мъж е задържан за убийството на 48-годишния мъж, чието тяло беше открито в петък сутринта на бул. "Шипченски проход" в София, предаде bTV, позовавайки се на информация от СДВР.

Задържаният е син на жертвата.

Сигналът за мъж с прободни рани на булеварда е получен около 6 часа сутринта. По данни на очевидци малко преди да почине мъжът е казал, че е бил нападнат от сина си.

Според първоначалната информация 48-годишният мъж е бил нападнат с нож в дома си, след което е успял да се придвижи до мястото, на което по-късно е открит, съобщава "Таралеж".

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Съседи в сградата разказват за скандали между бащата и сина. По думите им младежът е художник, имал е проблеми с наркотиците и е посещавал психолог. Те го описват като необщителен и твърдят, че многократно са го виждали в неадекватно състояние. Съседите допълват, че бащата е бил единственият родител, който се е грижил за младежа.

Според информацията на медията до момента не са подавани сигнали в полицията за скандалите или проблемите в семейството.

Работата по изясняване на обстоятелствата и мотивите за престъплението продължава.

Това е пореден случай, в който младеж убива един от родителите си. На 9 септември 14-годишен ученик отне живота на 45-годишната си майка в пловдивския кв. "Кършияка".

Тялото на жертвата е открито в апартамент в нова кооперация на улица "Брезовска" 61-63. Блокът е новопостроен, а към момента в нея живеят няколко семейства.

Убитата жена и синът й са от Стара Загора и са живеели под наем в кооперацията едва от около два месеца. По неофициална информация 45-годишната жена е убита с нож.

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