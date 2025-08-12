"Халиско" е обявен от САЩ за терористична организация и е известен като един от най-бруталните в света, използващ военни тактики

Българската прокуратура проверява собствениците на оръжейната фирма "Сейдж Консултантс" АД Генчо Христов и Христо Христов, освен по съдебна поръчка на Украйна, но и за доставка на оръжия и боеприпаси на мексиканския картел "Халиско", предаде БНТ като се позова на свои източници.

Официалното съобщение на прокуратурата е, че се извършват претърсвания по искане на Националното антикорупционно бюро на Украйна се извършват претърсвания на търговци на оръжие.

Действията на разследващите, които са под надзора на Върховната касационна прокуратура, идват броени дни след като изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов посети Националната следствена служба заедно с офицери от офиса на американското ФБР в София.

Картелът "Халиско" е обявен от САЩ за терористична организация и е известен като един от най-бруталните в света, използващ военни тактики.

Преди дни стана ясно, че по искане на американските служби в Испания е бил задържан българинът Петър Мирчев, по обвинение за доставка на 50 автомата "Калашников" и 140 000 патрона на наркокартела в Мексико. Според данните по делото въоръжаването на картела е имало за цел да повиши сигурността на доставките на кокаин, предназначени за САЩ.

Рано тази сутрин следователи, антимафиоти и полицаи започнаха претърсвания на търговци на оръжие в жилища и офиси в София и страната по молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна, свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени, съобщиха от прокуратурата.

В София бяха извършени претърсвания в столичния офис на "Сейдж Консултантс" АД. Фирмата е една от най-големите оръжейни търговци у нас. Според БНТ сигналът на властите в Киев е, че българската оръжейна компания е заобикаляла санкциите срещу Русия.

"На територията на няколко области се провежда въпросната операция, която е изцяло под контрола на националната следствена служба. Не само в София, претърсват се адреси в няколко града. Към момента няма задържани лица", съобщи и.ф. главен секретар на МВР Мирослав Рашков в ранния следобед.

"Единственото нещо, което може да каже МВР е, че оказваме съдействие на следствените органи. Става въпрос за съдействие по международна линия", лаконично каза и вътрешният мионистър Даниел Митов.

Действията се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура.

Като опит украински корупционни схеми да бъдат прехвърлени върху държави от ЕС и НАТО определи председателят на АБВ Румен Петков искането на Украйна за правна помощ. По думите му в посочения от Украйна период български компании нямат никакви преки договори или доставки за тази страна, предаде БНР.

Особено остро Петков коментира влизането във ВМЗ "Сопот", точно сега, когато се водят преговори с водеща компания от Германия за инвестиция от над 1 милиард евро. Това е удар по авторитета на страната ни, а действията на българските служби и институции будят недоумение, каза той.

