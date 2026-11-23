Задържаните вече са 14 души, като акцията се провежда на територията на трите области, обискират 9 обекта

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Расте броят на задържаните при операцията срещу измамите с фалшиви ТЕЛК-решения в страната. До момента са арестувани общо 14 души - четирима лекари, петима посредници и двама души, които са ползвали фалшивите документи, предаде БНР. Операцията се ръководи от ГД "Национална полиция", твърди националното радио.

Акцията срещу издаването на мнимите документи за хора с ТЕЛК се провежда в три области - Разград, София и Враца, съобщи районният прокурор на Разград Иван Иванов пред БТА.

Окръжният прокурор Тихомир Тодоров уточни, че всички задържани лекари са от София и Северозападна България. В Разградско е бил посредникът, който е набирал желаещи да се пенсионират чрез схемата. Акцията, свързана със съмнения за издаване на фалшиви решения на ТЕЛК, чрез които неправомерно да се получават средства от Националния осигурителен институт, се ръководи от Районната прокуратура в Разград.

Образувано е досъдебно производство за организирана престъпна група, свързано с извършване на документни престъпления и други деяния. По думите на прокурор Тодоров процесуално-следствени действия се извършват в девет обекта, като само един от тях е в Разградска област, а останалите са в София и Северозападна България.

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"Под обекти следва да се разбират както хора, така и недвижими имоти", уточни прокурорът. Той допълни, че няма информация за броя на задържаните. Тодоров уточни също, че случаят няма връзка с Цар Калоян.

От Разградско е единият задържан за 24 часа, а информация за останалите 13 още не е обявена. В столицата по-рано днес униформените влязоха в Първа градска болница.

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