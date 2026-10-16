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Петима души са задържани при полицейска акция в Бургас, свързана с битовата престъпност и евентуални случаи на купен вот за предстоящата кандидатпрезидентска надпревара. Това съобщи началникът на "Охранителна полиция" към Първо районно управление - Бургас главен инспектор Ивайло Инджов, цитиран от БТА.

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Акцията започна тази сутрин в бургаския квартал "Победа".

Снимка: БТА

Автомобили на жандармерията бяха разположени на входовете и изходите на квартала, а преминаващите превозни средства бяха спирани за проверки, предава bTV.

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Трима от задържаните са арестувани за притежание на наркотични вещества.

Снимка: БТА

Живеещите в квартала споделиха, че не се притесняват от засиленото полицейско присъствие и проверките. Те отричат на този етап да е оказван натиск върху тях да продават гласовете си.

Снимка: БТА

Акция, насочена към установяване на организирани групи за влияние върху предстоящия вот, както и към противодействие на притежанието и разпространението на наркотици се провежда и в Айтос.

Снимка: БТА

Към момента няма задържани за купуване на гласове, допълни гл. инспектор Ивайло Инджов.

Междувременно в София също тече акция срещу купения вот. Операцията започна в квартал "Христо Ботев", но обхваща територията на цялата столица.

До момента са проверени около 50 адреса и 70 души, като няма задържани за престъпления срещу политическите права на гражданите.

Полицейската операция ще продължи през целия ден на територията на столицата. Очаква се по-късно МВР да предостави допълнителна информация за резултатите от проверките.

Десет дни преди президентските избори МВР е провело 140 полицейски операции, насочени към противодействие на купуването на гласове и други престъпления. До момента са образувани две досъдебни производства за изборна търговия, съобщи вчера главният комисар Любомир Николов. По думите му проверките са съсредоточени в населени места, за които полицията разполага с информация за повишен риск от купуване на гласове, както и в райони, попадали във фокуса на органите на реда при предишни избори.

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