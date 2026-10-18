Акции за изборите в Благоевград и Пазарджик: Арестуваха четирима, но не за купен вот (снимки)
До момента са проверени 635 души и 541 превозни средства, проверени са и 18 места, за които има данни за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство
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Четирима души са задържани, иззети са около 110 грама амфетамини и 5,53 грама марихуана, а по три случая са образувани досъдебни производства при специализирана полицейска операция, която се провежда на територията на област Благоевград. Това показват междинните резултати от акцията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград, предава БТА.
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До момента са проверени 635 души и 541 превозни средства. Проверени са и 18 места, за които има данни за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство.
В рамките на операцията са съставени девет акта за установяване на административни нарушения и 100 фиша по Закона за движение по пътищата. Издадени са и 10 протокола за предупреждение по Закона за Министерството на вътрешните работи.
Към момента в ОД на МВР - Благоевград няма постъпили сигнали за нарушаване на политическите права на гражданите, допълват от полицията, цитирана от БТА.
Междувременно специализирана полицейска операция се провежда и в Пазарджишка област, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
Той уточни, че акцията е с цел недопускане на нарушения или престъпления, засягащи избирателните права на гражданите, активно противодействие на битовата престъпност и засилване на контрола над участниците в движението по пътищата.
Включени са екипи на областната дирекция, на районните управления в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Велинград, Септември, както и допълнителни автопатрули на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.
В Пазарджишко широкообхватна полицейска операция беше проведена и на 15 октомври.