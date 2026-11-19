За убийството на състезателя по американски футбол Костадин Филчев е задържан 31-годишен мъж

44535 Колаж: Dir.bg

Чуйте статията:

30-годишният състезател по американски футбол Костадин Филчев е бил пребит до смърт в магазин в столичния жк "Младост-4" на 13 ноември. За жестокото убийство вече има задържан, на когото са повдигнати и обвинения, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

31-годишният А.Д е привлечен към наказателна отговорност за това, че умишлено е умъртвил Филчев чрез нанасяне на множество удари с ръце в областта на главата и лицето.

Досъдебното производство е образувано на 13 ноември и се води от столичното Седмо РПУ под ръководството и надзора на СГП.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 ч., а на 16 ноември Софийският градски съд е наложил най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

От държавното обвинение уточниха, че магистратие са споделили доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от А.Д., поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд (САС). В случай на жалба е насрочено заседание пред САС за 24 ноември.

Съотборниците на Костадин Филчев от клуба за американски футбол "София Беърс" също съобщиха за смъртта му на официалната си страница във Фейсбук.

"С тъга съобщаваме за кончината на нашия съотборник #92 Костадин Филчев. Той беше част от историята на "София Беърс" и ще остане в спомените на всички, които имаха възможността да го познават и да споделят терена с него. Изказваме искрените си съболезнования на неговото семейство, близки и приятели", написаха от клуба.

От "Пловдивските вълци" - отбора по американски футбол в родния град на Костадин Филчев, съобщиха, че погребението му ще се състои в петък (20 ноември) от 12 часа на Гробищния парк на "Рогошко шосе".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.