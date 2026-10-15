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195 полицаи са включени от рано тази сутрин в мащабна специализирана полицейска операция срещу търговията с гласове и нарушения на изборното законодателство в Плевенско.

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Снимка: БТА

Акцията се води и срещу битовата престъпност, за гарантиране на обществения ред и подобряване на пътната безопасност.

Снимка: БТА

Служители от от всички районни управление, от "Пътна полиция" и от жандармерията са накрак и проверяват адреси, търговски обекти и автомобили, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Снимка: БТА

В ключови точки на областта са изградени 20 контролно пропускателни пункта.

Снимка: БТА

Засилено е полицейското присъствие в рискови райони и малки населени места с цел противодействие на евентуални опити за купуване на гласове и контролиран вот, отчете началникът на отдел "Охранителна полиция" при ОД на МВР - Плевен комисар Валентин Георгиев, цитиран от БТА. Проверени са 75 моторни превозни средства и пътуващите в тях, 27 търговски обекта и три казина.

Снимка: БТА

Акцията е блокирала Буковлък, съобщи "Нова телевизия". Селото е прословуто с данните за изборна търговия на почти всеки вот.

Снимка: БТА

Към момента няма установени лица, купуващи гласове, но проверките продължават. Според комисар Георгиев това се дължи на постоянното полицейско присъствие и на съвместната работа с прокуратурата, която е довела до няколко осъдителни присъди след предходните избори.

Във връзка със спазването на изборното законодателство са съставени 17 предупредителни протокола по Закона за МВР.

Снимка: БТА

Комисар Георгиев каза още, че засега няма подадени сигнали за търговия с гласове и нарушения на изборното законодателство. Той изрази надежда, че гражданите ще бъдат активни и ще информират органите на реда, ако забележат подобни нарушения, за да могат да бъдат предприети необходимите мерки и при съвместна работа с прокуратурата да бъдат доказани съответните престъпления.

МВР: За момента не се наблюдава сериозна активност за купуване на гласове
Виж още МВР: За момента не се наблюдава сериозна активност за купуване на гласове

МВР отчита, че към 13 октомври е провело общо 119 специализирани полицейски операции за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите във връзка с президентските избори.

На непрекъснатата открита линия на министерството са получени 34 сигнала за нарушения на изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове.

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