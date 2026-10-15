1408 Снимка: БТА

Чуйте статията:

195 полицаи са включени от рано тази сутрин в мащабна специализирана полицейска операция срещу търговията с гласове и нарушения на изборното законодателство в Плевенско.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Снимка: БТА

Акцията се води и срещу битовата престъпност, за гарантиране на обществения ред и подобряване на пътната безопасност.

Снимка: БТА

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Служители от от всички районни управление, от "Пътна полиция" и от жандармерията са накрак и проверяват адреси, търговски обекти и автомобили, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Снимка: БТА

В ключови точки на областта са изградени 20 контролно пропускателни пункта.

Снимка: БТА

Засилено е полицейското присъствие в рискови райони и малки населени места с цел противодействие на евентуални опити за купуване на гласове и контролиран вот, отчете началникът на отдел "Охранителна полиция" при ОД на МВР - Плевен комисар Валентин Георгиев, цитиран от БТА. Проверени са 75 моторни превозни средства и пътуващите в тях, 27 търговски обекта и три казина.

Снимка: БТА

Акцията е блокирала Буковлък, съобщи "Нова телевизия". Селото е прословуто с данните за изборна търговия на почти всеки вот.

Снимка: БТА

Към момента няма установени лица, купуващи гласове, но проверките продължават. Според комисар Георгиев това се дължи на постоянното полицейско присъствие и на съвместната работа с прокуратурата, която е довела до няколко осъдителни присъди след предходните избори.

Във връзка със спазването на изборното законодателство са съставени 17 предупредителни протокола по Закона за МВР.

Снимка: БТА

Комисар Георгиев каза още, че засега няма подадени сигнали за търговия с гласове и нарушения на изборното законодателство. Той изрази надежда, че гражданите ще бъдат активни и ще информират органите на реда, ако забележат подобни нарушения, за да могат да бъдат предприети необходимите мерки и при съвместна работа с прокуратурата да бъдат доказани съответните престъпления.

МВР отчита, че към 13 октомври е провело общо 119 специализирани полицейски операции за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите във връзка с президентските избори.

На непрекъснатата открита линия на министерството са получени 34 сигнала за нарушения на изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.