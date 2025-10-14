Петгодишно дете е с повърхностна рана в областта на врата. Тя е нанесена вероятно с пистолет от заловения причинител - 19-годишен младеж, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Ямбол. Сигналът за посегателството срещу невръстното дете е получен към 17:10 часа за района около блок №8 на жилищен комплекс "Зорница" в Ямбол.

След нанасяне на удара, мъжът е избягал при реакция на детето. На място е установено, че детето е с охлузна рана в областта на врата, без проникване в меките тъкани.

В резултат на проведените бързи издирвателни действия е задържан 19-годишен местен жител, съпричастен към деянието. У него е открит и иззет пневматичен пистолет с гумени сачми, посочват от полицията.

Мъж простреля непълнолетно момиче, почиствайки ловната си пушка в Попово
Младежът е задържан за срок до 24 часа. Процесуално-следствените действия по случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.

Преди три години младеж стреля по спирка на градския транспорт в Ямбол.

През февруари тази година пък 25-годишен младеж стреля във въздуха с пистолет по време на празненство в пловдивско село, в резултат на което рани дете и себе си.

По-рано този месец 51-годишен мъж простреля непълнолетно момиче при почистване на ловната си пушка.

 

 

