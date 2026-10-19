Двете момчета учат в един и същи клас в Професионалната гимназия по селско стопанство

8638 Снимка: ПГСС

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14-годишен ученик намушка свой съученик в гърба след конфликт в Карнобат. Инцидентът е станал около 11 часа на игрище до Професионалната гимназия по селско стопанство, съобщиха БТА и БНТ.

Двете момчета учат в един и същи клас в училището.

По първоначална информация напрежението между тях възникнало вчера, а днес спорът прераснал във физическа саморазправа, при която единият ученик бил ранен с остър предмет.

Пострадалото момче е транспортирано в лечебно заведение с прободни рани. Според лекарите няма опасност за живота му.

Извършителят е задържан. Кметът на Карнобат Георги Димитров коментира пред БТА, че двете момчета са буйни деца, но не разполага с данни дали между тях е имало предишни конфликти.

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Причините за нападението се изясняват. Разследването на случая е поето от Районната прокуратура в Бургас.

Само преди седмица 14-годишно момче от Димитровград уби с нож в сърцето 67-годишния съпруг на майка си. 32-годишната жена и синът й се опитали да се отърват от тялото, като го натъпкали в багажника на автомобил, а зад волана седнало момчето. То обаче изгубило управление над колата и тя се ударила в контейнер за отпадъци. Случаен минувач подал сигнал за катастрофата и пристигналите на място полицаи открили трупа на мъжа в багажника.

Майката и синът бяха задържани и обвинени за умишлено убийство в съучастие. От хасковската прокуратура уточниха, че жената е склонила сина си да убие съпруга й, затова е привлечена към наказателна отговорност като подбудител и помагач.

На 9 октомври пък осмокласник уби 45-годишната си майка в пловдивския кв. "Кършияка". Тялото на жертвата беше открито в апартамент в нова кооперация на улица "Брезовска" 61-63, където майката и синът са се преместили да живеят едва преди около три месеца.

Семейството е от Стара Загора, но момчето е прието да учи в една от елитните пловдивски гимназии. Преди това то е било отглеждано основно от баба си и дядо си. Родителите му са разделени от години, а бащата не е участвал активно в отглеждането му.

Тийнейджърът бе задържан и обвинен, а от прокуратурата съобщиха само, че мотивът да отнеме живота на родната си майка е "дълбоко личен".

Два дни по-късно Окръжният съд го остави за постоянно в ареста, но мярката за неотклонение протече при пълно информационно затъмнение при закрити врата. След заседанието прокурорът Гинка Лазарова коментира пред журналистите: "Аз не мисля, че има състояние на афект тук. Мисля, че е обмислено деянието".

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