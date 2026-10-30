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13 души са задържани при специализирана полицейска акция, проведена през изминалото денонощие на територията на област Хасково. Открити са наркотици и са образувани три досъдебни и пет бързи производства, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Фентанил е намерен в търговски обект в квартал "Република" в града, наркотици в няколко други населени места, контрабандни стоки, установени са шофьори под въздействието на наркотици и алкохол.

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В операцията са участвали служители на криминална, икономическа и охранителна полиция, както и сили на Зоналното жандармерийско управление. Проверявани са търговски обекти, заложни къщи, валутни бюра, дружества за бързи кредити и лица, за които има данни, че разполагат с финансов ресурс за евентуално купуване на гласове. Изградени са контролно-пропускателни пунктове на ключови входно-изходни артерии.

В търговския обект в квартал "Република" криминалисти са задържали двама мъже на 18 и 27 години. В магазина са намерени 19 станиолови сгъвки с кафяво прахообразно вещество с общо тегло 20 грама. Полевият наркотест е реагирал на фентанил. При проверката са открити още 226 електронни цигари тип "вейп", 1250 грама тютюн за наргиле без бандерол и бутилка с 640 грама азотен оксид.

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Още четирима души са задържани за дрога в Хасково, Свиленград и Харманли. От лицата на възраст между 15 и 32 години са иззети общо 8,5 грама марихуана, 3,09 грама метамфетамин, 2 грама кристали за пушене и 43 килограма изсушени снопове с характерен мирис на канабис.

Служители на Районното управление в Димитровград са конфискували 75 текстилни артикула с лога на защитени търговски марки. Стоките са открити в търговски обект на улица "Христо Данов" в града. При друга проверка - в село Долно Белево, в стопанска постройка в частен двор, обитаван от 65-годишен мъж, е намерена дестилационна система. В близост до нея са открити 160 литра течност с мирис на етилов алкохол. Собственикът не е представил документи за платен акциз.

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