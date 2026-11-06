Четири пожарни екипа са се борили с огъня през цялата нощ. Причините за инцидента се изясняват

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Тялото на 77-годишна жена е намерено при пожар в къща в троянското село Белиш, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Сигнал за пламъците е получен след полунощ в Районното управление (РУ) на МВР и в Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Троян. Към адреса незабавно са изпратени общо четири екипа на пожарната, но огънят е успял да обхване цялата двуетажна къща. При влизане в едно от помещенията е открито тялото на обитателката.

Няма засегнати други имоти и постройки. Гасителните действия са продължили цяла нощ. В момента се извършва оглед.

В РУ - Троян е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за произшествието.

Междувременно два пожара в жилищни сгради са регистрирани и във Великотърновска област. За произшествията съобщават от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" във Велико Търново.

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В четвъртък в 18:15 часа е получен сигнал за горяща къща в село Куцина, община Полски Тръмбеш. На място са изпратени два пожарни автомобила и шестима служители от противопожарната служба в Полски Тръмбеш и сектор "Специализирани оперативни дейности".

Огънят е унищожил 80 квадратни метра покривна конструкция, домакински електроуреди, компютърна техника и друго имущество. Благодарение на намесата на пожарникарите е предотвратено разпространението на пламъците към две съседни сгради. На мястото е работила и дежурна оперативна група от полицията.

Само два часа и половина по-късно, в 20:47 часа, е подаден сигнал за друг пожар - този път в къща в павликенското село Караисен.

Пламъците са унищожили 20 квадратни метра покривна конструкция, електроуреди, компютърна техника, мебели и домашно имущество. Опушени са и 120 квадратни метра стени и тавани.

Огнеборците са успели да спасят две близкостоящи сгради. Причините за възникването на пожара се изясняват, като за случая е уведомено Районното управление на МВР в Павликени.

По данни на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" през изминалото денонощие в страната са потушени общо 24 пожара, като при 13 от тях са нанесени преки материални щети. Шест от пожарите са възникнали в жилищни сгради, два - в промишлени обекти, а три - в превозни средства.

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